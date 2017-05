Evénement

VivaTechnology : le rendez-vous mondial de l’innovation et des startups

Inria disposera d’un stand de 25m2 dans l’espace Accelerate ! Pour sa seconde édition, VivaTech réunit plusieurs milliers de startups, dirigeants, investisseurs et leaders d’opinion du monde entier pour qu’ils investissent, collaborent et échangent leurs idées. Venir à VivaTech, c’est l’occasion de rencontrer d’autres startups et grands groupes pour construire des relations solides et durables mais aussi pour co-innover et faire grandir les entreprises. Date : 15/06/2017 au 17/06/2017

15/06/2017 au 17/06/2017 Lieu : 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

4 espaces

- Hack : un lieu voué à la collaboration entre startups et grands groupes pour innover ensemble.

- Discover : un espace où la scène internationale présente les plus belles innovations.

- Imagine : des salles de conférences dédiées au futur du business et de la société.

- Accelerate : une aire consacrée à la rencontre entre les startups et les investisseurs de solutions pour accélérer la croissance de l’entreprise.

Vivatech en chiffres

- 50 000 visiteurs attendus

- 200 conférences

- 5 000 startups présentes

- 20 licornes

- 20 lancements de produits en exclusivité

- 150 pitches & awards

- 70% de speakers internationaux

Les startups Inria présentes sur le salon

> Matrix Lead

La start-up Matrix Lead propose aujourd’hui plusieurs outils logiciels d’optimisation de tableurs Excel. Ces outils permettent par exemple de rechercher ce qui ralentit une feuille de calcul ou peuvent vérifier automatiquement les formules susceptibles de créer des erreurs. « Nous maîtrisons les langages des tableurs et les techniques d’analyse automatique des programmes tableurs. Ainsi nous créons les produits qui répondent aux besoins des utilisateurs », indique Tie Cheng, le fondateur de Matrix Lead.

> Ambiciti

L’objectif de la start-up Ambiciti est de produire et de mettre à disposition de tous la meilleure évaluation de l’exposition aux pollutions environnementales (sonore, atmosphérique, …), notamment grâce à des cartes horaires de pollution présentant un niveau de précision allant jusqu’à la résolution de la rue, ce qui est très novateur.

> Antescofo

Une machine peut-elle écouter et dialoguer avec un musicien, lorsqu’il interprète un morceau, en temps réel ? Arshia Cont, directeur de recherche d’une équipe Inria/CNRS/Ircam, a relevé le défi en créant la start-up Antescofo. Objectif du logiciel ? Mêler instruments de musique réels et dispositifs électroniques de production de sons. Avec Antescofo il est possible de jouer depuis son salon avec un orchestre.

> Opensquare

Opensquare aide les entreprises à améliorer leur performance et l’engagement de leurs collaborateurs au travers d’une approche très novatrice des enquêtes d’opinion interne. Alliant l’intelligence artificielle et la libre expression des collaborateurs, l’outil d’Opensquare analyse et comprend en 60 langues les préoccupations des employés et surtout leurs préconisations. Opensquare aide les entreprises à « libérer l’intelligence collective ».

> Deepomatic

La start-up Deepomatic se base sur la technologie du deep learning pour identifier les produits du e-commerce dans des images web et mobiles et monétiser ainsi ces images.

> Antidote

Antidote propose une base de données géo-répliquée hautement disponible avec les plus fortes garanties

> Cryptosense

Cryptosense a pour objectif la mise au point et la distribution de logiciels de test de sécurité pour les systèmes cryptographiques tels que les réseaux de distributeurs de billets ou les systèmes de sauvegarde de données chiffrées souvent utilisés dans les entreprises.

> IQSpot

iQSpot propose une solution permettant de réduire la facture énergétique des bâtiments tertiaires grâce à l’implication des occupants. Cette solution comprend un pack de capteurs de confort et de consommation pour le bâtiment, une application mobile pour chaque occupant leur permettant de connaître le confort et les consommations de leurs bureaux, ainsi qu’un tableau de bord web pour permettre au gestionnaire du bâtiment de suivre les réductions de consommation de son bâtiment.

> Alerion

Prestations de services avancés à haute valeur ajoutée par et pour les drones et leur écosystème.

> Makitoo

La start-up Makitoo propose aux développeurs une solution pour éliminer les bugs de leurs applications ou logiciels. À l’origine de cette entreprise prometteuse, un chercheur et deux ingénieurs qui ont réussi à transformer un projet de recherche en un produit novateur.

> Yogoko

Start-up qui conçoit et met en œuvre des solutions de communication innovantes spécifiquement adaptées aux équipements déployés à distance dans le domaine du transport et de la mobilité des biens et des personnes (fournisseurs et gestionnaires d’infrastructure routière, mobilier urbain, véhicules).

Localisation

