Médiation scientifique

Fête de la science - Sorbonne universités

Le centre de recherche Inria de Paris sera présent sur le village des sciences de Sorbonne Universités. Depuis 2014, Sorbonne Universités réunit ses chercheurs au cœur du campus de Jussieu pour y célébrer la Fête de la science au mois d’octobre.En phase avec l’objectif d'excellence scientifique de Sorbonne Universités, son village des sciences a pour but de valoriser les problématiques scientifiques de sa communauté autour des enjeux de demain.

Le village des sciences accueille traditionnellement pendant trois jours des stands d’expérimentations, de réflexions et d'échanges autour de la science actuelle. Lors de cette période, des visites des laboratoires, des débats, des conférences sont également proposées. Date : 14/10/2016 au 16/10/2016

14/10/2016 au 16/10/2016 Lieu : Campus Jussieu - 4 place Jussieu 75005 Paris

Campus Jussieu - 4 place Jussieu 75005 Paris Intervenant(s) : Equipe-projet Aramis

Trouvez les bons cerveaux !

Notre atelier illustrera comment les programmes informatiques développés au sein de l'équipe-projet Aramis permettent de modéliser et de suivre l'effet de la progression de la maladie d'Alzheimer sur la structure du cerveau.

A partir de 4 images IRM d'un patient à plusieurs instants de sa vie, nous sommes capables de reconstruire les états intermédiaires de son cerveau, et ainsi re-construire une trajectoire quasi continue de l'altération du cerveau au cours de l'avancement de la maladie.

L'atelier se présentera sous une forme ludique: on présentera en vrac 10 modèles 3D de surface corticale et on demandera aux participants de les ranger par ordre chronologique selon les altérations morphologiques de plus en plus importantes qui sont visibles sur les modèles. Certains modèles seront d'une couleur s'il s'agit des "vrais" modèles correspondant aux observations du patient. Les modèles d'une autre couleur correspondront aux formes estimées par notre programme informatique.

Étudiant-e-s, éléves, familles et curieu-x-ses vous êtes toutes et tous les bienvenues.

Localisation

Mots-clés : Alzheimer Fête de la science 2016 Médiation scientifique Paris Aramis Cerveau