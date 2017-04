Séminaire des équipes de recherche

Approche par encadrement stochastique pour l'analyse de performances réseau

Date : 5/04/2017

5/04/2017 Lieu : Inria Paris - 11h00 - Salle C334

Inria Paris - 11h00 - Salle C334 Intervenant(s) : Farah AIT SALAHT (ENSAI Rennes)

Au cours des dernières années, nous avons assisté à l’émergence et la production de grandes masses de données issues de différentes sources (observations scientifiques, simulations, capteurs, réseaux sociaux, finances, etc.). En effet, les dispositifs de collecte permettent de construire des masses de données que nous ne pouvons exploiter par des méthodes conventionnelles. De nombreux traitements ne peuvent être réalisés de façon efficace sur des masses de données trop larges à cause de leur complexité. Plutôt que d’échantillonner ces données, nous proposons de les agréger par des algorithmes qui fournissent des bornes stochastiques. Le point fort (et original) de cette approche est que cette compression de données peut être effectuée en garantissant des bornes sur un traitement dont on prouvera la monotonie par rapport à l’ordre considéré.

Dans cet exposé, je présenterai l’approche développée qui repose sur l’étude et l’utilisation de données constituant des échantillons indépendants issus d’une distribution stationnaire pendant la période de mesure. Je présenterai la méthodologie utilisée ainsi que le compromis intéressant entre le temps de calcul et la qualité des bornes développées. Enfin, je montrerai l’applicabilité de cette approche sur différents exemples : évaluation des performances réseau, fiabilité, et vérification probabiliste.

Mots-clés : Stochastiques Performances réseau Analyse