Conférence scientifique

Rencontres Inria & LJLL en calcul scientifique

Les Rencontres ont pour but de présenter les dernières avancées dans le calcul scientifique, la modélisation et l’analyse numérique, ainsi que de rassembler les communautés académiques et industrielles intéressées par ces domaines. On souhaite que les présentations comporte une partie explicative des méthodes, compréhensible par la plupart, et une partie plus spécialisée, contenant également des résultats numériques. Les Rencontres résultent de la fusion du Séminaire Modélisation et Calcul Scientifique du centre Inria de Paris et le Groupe de travail ‹‹ Méthodes Numériques ›› du Laboratoire Jacques-Louis Lions de l’Université Paris 6 (UPMC). Date : 7/11/2016

7/11/2016 Lieu : Laboratoire Jacques Louis Lions (salle de séminaire 15-16-309)

Laboratoire Jacques Louis Lions (salle de séminaire 15-16-309) Intervenant(s) : Stephan Volkwein de l'Université de Constance

Proper orthogonal decomposition for constrained optimal control of PDEs

In this work optimal control problem for parabolic evolution problems with inequality constraints are considered. For its numerical solution a reduced-order approach based on proper orthogonal decomposition (POD) is applied.

POD is a powerful technique for model reduction of non-linear dynamical systems. It is based on a Galerkin type discretization with POD basis elements created from the dynamical system itself.

In the talk the POD basis elements are computed from a reference trajectory containing features which might be quite different from those of the optimally controlled trajectory. Therefore, the error of the reduced-order solutions are controlled by an a-posteriori error analysis. However, the POD approximation may suffer from a badly chosen reference trajectory. Optimality system POD (OS-POD) is utilized which avoids this problem.

The presented results are joint works with Carmen Gräßle, Eva Grimm, Martin Gubisch, Karl Kunisch, Simone Metzdorf, Sabrina Rogg, Fredi Tröltzsch.