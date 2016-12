Conférence scientifique

Rencontres Inria & LJLL en calcul scientifique

Les Rencontres ont pour but de présenter les dernières avancées dans le calcul scientifique, la modélisation et l’analyse numérique, ainsi que de rassembler les communautés académiques et industrielles intéressées par ces domaines. On souhaite que les présentations comporte une partie explicative des méthodes, compréhensible par la plupart, et une partie plus spécialisée, contenant également des résultats numériques. Les Rencontres résultent de la fusion du Séminaire Modélisation et Calcul Scientifique du centre Inria de Paris et le Groupe de travail ‹‹ Méthodes Numériques ›› du Laboratoire Jacques-Louis Lions de l’Université Paris 6 (UPMC). Date : 17/10/2016

17/10/2016 Lieu : Salle Jacques-Louis Lions, Inria Paris (café à partir de 10h45)

Salle Jacques-Louis Lions, Inria Paris (café à partir de 10h45) Intervenant(s) : Ricardo Nochetto, University of Maryland

Bilayer Plates: Model Reduction, Discretization and Gradient Flow

The bending of bilayer plates is a mechanism which allows for large deformations via small externally induced lattice mismatches of the underlying materials. Its mathematical modeling, discussed in this talk, consists of a nonlinear fourth order problem with a pointwise isometry constraint. A discretization based on Kirchhoff quadrilaterals is devised and its $\Gamma$-convergence is proved. A discrete gradient flow that decreases the energy is proposed and its convergence to stationary configurations is investigated. Its performance, as well as reduced model capabilities, are explored via several insightful numerical experiments involving large (geometrically nonlinear) deformations. This is joint work with S. Bartels and A. Bonito.

Mots-clés : Rencontres LJLL India Calcul scientifique Bilayer Plates Discretization Reduction Gradient Flow Model