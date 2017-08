Conférence scientifique

Rencontres Inria et LJLL en calcul scientifique

Les Rencontres ont pour but de présenter les dernières avancées dans le calcul scientifique, la modélisation et l’analyse numérique, ainsi que de rassembler les communautés académiques et industrielles intéressées par ces domaines. Les présentations comporte une partie explicative des méthodes, compréhensible par la plupart, et une partie plus spécialisée, contenant également des résultats numériques. Les Rencontres résultent de la fusion du Séminaire Modélisation et Calcul Scientifique du centre Inria de Paris et le Groupe de travail ‹‹ Méthodes Numériques ›› du Laboratoire Jacques-Louis Lions de l’Université Paris 6 (UPMC). Date : 19/06/2017

19/06/2017 Lieu : Inria de Paris - Salle Jacques-Louis Lions 1 - 11h00

Inria de Paris - Salle Jacques-Louis Lions 1 - 11h00 Intervenant(s) : Pierre Kestener (CEA)

CanoP, a lightweight C++ framework for adaptive mesh refinement applications

We will briefly review the different adaptive mesh refivement techniques and their software implementations (cell-based, block-structured and wavelet-based) in order to better emphasize the main specific properties of the library p4est which is the parallel distributed mesh managing engine at the heart of code CanoP. We will then explain how in code CanoP mesh managing and numerical schemes implementations are decoupled which allows a large part of the core code to be reused in multiple applications: compressible hydrodynamics, self-gravitating hydrodynamics, multi-phase fluid flow.

