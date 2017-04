Conférence scientifique

Rencontres Inria et LJLL en calcul scientifique

Les Rencontres ont pour but de présenter les dernières avancées dans le calcul scientifique, la modélisation et l’analyse numérique, ainsi que de rassembler les communautés académiques et industrielles intéressées par ces domaines. Les présentations comporte une partie explicative des méthodes, compréhensible par la plupart, et une partie plus spécialisée, contenant également des résultats numériques. Les Rencontres résultent de la fusion du Séminaire Modélisation et Calcul Scientifique du centre Inria de Paris et le Groupe de travail ‹‹ Méthodes Numériques ›› du Laboratoire Jacques-Louis Lions de l’Université Paris 6 (UPMC). Date : 20/03/2017

Inria de Paris - Salle Jacques-Louis Lions 1 - 11h00 Intervenant(s) : Clément Cancès (Inria Lille)

Clément Cancès (Inria Lille) Organisateur(s) : Céline GRANDMONT - Iain SMEARS

Schémas numériques dissipant l’entropie pour des équations paraboliques

Il est bien compris depuis maintenant un peu plus de 15 ans que le contrôle de l’entropie et de sa dissipation permet de caractériser le comportement en temps long des solutions d’équations de convection diffusion. Le contrôle de l’entropie joue aussi un rôle crucial dans l’étude des systèmes de cross-diffusion. Il est donc naturel de chercher à obtenir des schémas numériques qui préservent au niveau discret la décroissance de l’entropie mais aussi l’état stationnaire du système. Je montrerai sur un problème modèle simple comment construire de tels schémas et discuterai des avantages et inconvénients des différentes méthodes.

Mots-clés : Rencontres LJLL Inria Calcul scientifique