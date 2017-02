Evénement

Paris Sciences et Data

Chaque édition réunit autour d’un domaine d’application un chercheur en science des données, un chercheur dont la discipline est impactée par ses récentes avancées ainsi qu’une entreprise innovante du domaine qui introduisent un débat par trois courtes présentations. L’événement se clôture par un cocktail de networking . Date : 2/02/2017

2/02/2017 Lieu : Inria de Paris, 2 rue Simone Iff, 75012 Paris - Salle Jacques-Louis Lions - 17h00 - 19h00

Paris Sciences & Data : un événement bimestriel dans un établissement de PSL

Paris Science & Data est une série d’événements organisés conjointement par le pôle Cap Digital , Inria et PSL Research University , et destinés à présenter des recherches concernant la science des données, ainsi que leurs applications dans le monde académique et dans celui des entreprises.

Les événements se tiendront tous les deux mois environ , chacun d’eux étant accueilli dans un établissement de PSL , et consacré à un domaine d’application (vision/images, traitement automatique du langage, cognition, sciences du vivant, etc…) et aux technologies associées. Chaque événement consistera en de courtes présentations suivies d’un cocktail networking : deux présentations scientifiques consacrées l’une à une technologie clé, et l’autre à une application de la science des données, suivies de la présentation d’une entreprise innovante impliquée dans le domaine du big data .

Les coorganisateurs souhaitent par là proposer un espace de rencontre et d’échanges à la communauté académique et entrepreneuriale engagée dans la science des données et ses applications.

Prochain événement : Jeudi 2 février 2017

Titre : Machine learning et données socio-économiques

Intervenants :

Pierre Gaillard, chercheur Inria – Machine Learning : enjeux et opportunités

Thomas Lefèbvre, chercheur associé, université Paris Dauphine et directeur scientifique MeilleursAgents – Économétrie et modélisation du marché immobilier résidentiel français

Julien Cheyssial, cofondateur et directeur produit de MeilleursAgents – La data au service de l'information immobilière

