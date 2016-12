Evénement

Paris Sciences & Data

Chaque édition réunit autour d’un domaine d’application un chercheur en science des données, un chercheur dont la discipline est impactée par ses récentes avancées ainsi qu’une entreprise innovante du domaine qui introduisent un débat par 3 courtes présentations. L’événement se clôture par un cocktail de networking. Date : 6/10/2016

6/10/2016 Lieu : ENS - Salle Dussane - 45 rue d’Ulm 75005 Paris

Paris Sciences & Data : un événement bimestriel dans un établissement de PSL

Paris Science & Data est une série d’événements organisés conjointement par le pôle Cap Digital , Inria et PSL Research University , et destinés à présenter des recherches concernant la science des données, ainsi que leurs applications dans le monde académique et dans celui des entreprises.

Les événements se tiendront tous les 2 mois environ , chacun d’eux étant accueilli dans un établissement de PSL , et consacré à un domaine d’application (vision/images, traitement automatique du langage, cognition, sciences du vivant, etc…) et aux technologies associées. Chaque événement consistera en de courtes présentations suivies d’un cocktail networking : 2 présentations scientifiques consacrée l’une à une technologie clé, et l’autre à une application de la science des données, suivies de la présentation d’une entreprise innovante impliquée dans le domaine du big data.

Les co-organisateurs souhaitent par-là proposer un espace de rencontre et d’échanges à la communauté académique et entrepreneuriale engagée dans la science des données et ses applications.

Prochain événement : Jeudi 6 octobre 2016 Titre : Reconstruction 3D et architecture : de l’archéologie à l’urbanisme Intervenants : • Jean Ponce , CNRS/ENS/Inria – Vision artificielle et reconstruction 3D

• Hélène Dessales , Maître de conférences, CNRS/ENS – Des fouilles informatiques : archéologie et reconstruction 3D à Pompéi

• Fabrice Simondi , Cofondateur, Vectuel – Quand le Grand Paris Express s’approprie les technologies 3D pour dévoiler le Paris de demain >> Inscription gratuite mais obligatoire

