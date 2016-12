Evénement

Objets 3D pour les Sciences Humaines : Atelier d'expert à Bordeaux, du 30 novembre au 2 décembre 2016

Inria, en collaboration avec Huma-Num (TGIR CNRS) et le Visual Computing Lab (Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - CNR), organise, dans le cadre du projet européen PARTHENOS, un atelier d'expert consacré aux objets 3D pour les Sciences humaines :Digital 3D objects in Art and Humanities: challenges of creation, interoperability and preservation. Le workshop se déroulera à Pessac du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre 2016, à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. Date : 30/11/2016 au 2/12/2016

L’objectif de cet atelier est de passer en revue et de discuter les technologies 3D (création, visualisation, réutilisation et préservation) actuelles à partir des besoins et des usages en sciences humaines et sociales. Il s’agira ainsi d’orienter le développement technologique en fonction des contraintes et exigences repérées par les experts participant. C’est en effet une vingtaine de spécialistes internationaux de sciences humaines et sociales, et informatiques qui sera réunie et participera aux échanges.

Les présentations des participants seront filmées et ensuite diffusées sur le site internet de PARTHENOS et les résultats de l’atelier donneront lieu à l’édition d’un livre blanc, qui sera publié en 2017.

Mots-clés : PARTHENOS 3D Sciences humaines CNRS CNR