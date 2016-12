Evénement

Modèles économiques et pistes de collaboration : les atouts de l'écosystème français

L’Europe et tout particulièrement la France semblent posséder de sérieux atouts pour développer des applications et conquérir des marchés dans le domaine de l’intelligence artificielle. Date : 15/06/2016

15/06/2016 Lieu : NUMA Sentier 39 rue du Caire 75002 Paris

Face au monopole médiatique des GAFA, la France souffre peut-être de l'éclatement et de la diversité de ses acteurs. Pour mieux comprendre la richesse de notre écosystème et tenter de le consolider, nous vous proposons deux tables-rondes :



Table-ronde 1 : nous nous interrogerons sur la pertinence et l’utilité concrète de participer à un écosystème à partir de questions de base pour lesquelles tout entrepreneur cherche des solutions.

Table-ronde 2 : nous demanderons aux start-ups de présenter plus concrètement leurs projets, techniques et usages. Nous nous attacherons à prendre la mesure de ces nouveaux marchés.



Programme complet

18h30 - 18h45 : Introduction par Milie Taing , Lili.ai et Paul Richardet , NUMA.

18h45-18h55: Introduction des grands concepts et dates clées par Professeur Jean Ponce , Département d’informatique de l’ENS/CNRS/Inria UMR 8548, PSL

18h55 / 19h40 : Table ronde 1

Quels en sont les acteurs, les financeurs, les organismes de soutien ? Quelles sont les interactions, les effets d’aubaine, les complémentarités ? Ce n'est ni l'argent, ni la technologie, ni le savoir faire, ni les clients qui manquent…Quel est donc l’impact de l’ensemble des acteurs qui travaillent ensemble et qui constituent un écosystème fort ?

animée par Milie Taing

Intervenants: VC, financement public, grands comptes et laboratoire de recherche

Mounia Rkha , Isai

, Isai Laure Reinhart , Directeur des partenariats, BPI

19h45 / 20h35 : Table ronde 2

Quels sont les différents marchés porteurs et leur maturité ? Où en est l’évolution des techniques ? Quelles sont les réactions des utilisateurs ? Y a t il des secteurs plus particulièrement concernés ?

animée par Logan Fouchet

Professeur Jean Ponce

Hicham Tahiri , Vocal Apps

, Vocal Apps Alois Brunel , Deepomatic

, Deepomatic Jia Li, Cardiologs

Cardiologs Damien Tardieu , Niland.io

Nous finirons par quelques recommandations et le traditionnel apéro de networking !

Mots-clés : IA Willow Intelligence artificielle Numa Jean Ponce