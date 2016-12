Ambiciti et la journée sans voiture

Ambiciti : une application, une start-up

L'application Ambiciti est issue de la collaboration des équipes-projets Clime et Mimove, de la PME Numtech, dans le cadre d'Inria@SiliconValley et de CityLab@Inria, et avec le soutien de la ville de Paris et de l’initiative Digital Cities d’EIT Digital. Elle permet de suivre l'exposition individuelle et collective aux pollutions sonore et atmosphérique. Ambiciti permet de mesurer le bruit ambiant à l'aide du microphone de son téléphone, de suivre son exposition au cours de la journée et de cartographier son quartier, seul ou en groupe. L'application informe sur les niveaux de qualité de l'air, heure par heure, aujourd'hui et pour les jours à venir. Dans Paris, et bientôt d'autres villes, Ambiciti est la première application à proposer des cartes de qualité de l'air jusqu'à l'échelle de rue, pour une évaluation fine de son exposition. Sous Android, et bientôt sous iOS, un service d'itinéraire permet de choisir un déplacement piéton minimisant l'exposition au bruit ou à la pollution atmosphérique. Ce service d'itinéraire est actuellement disponible sur Amsterdam, Grand Londres, Hambourg, Helsinki, Paris, San Francisco et de nombreuses villes en Suisse.

Liens vers les applications:

L'objectif de la startup Ambiciti est de produire la meilleure évaluation de l'exposition aux pollutions environnementales, notamment grâce à des cartes horaires de pollution (sonore, atmosphérique, a minima) jusqu'à la résolution de la rue. Pour cela, Ambiciti combine toutes les sources d'information disponibles: simulations numériques, observations de capteurs fixes, observations de capteurs mobiles, observation qualitatives. La startup souhaite ainsi répondre à une demande croissante des acteurs du secteur privé pour la donnée environnementale.

Les co-fondateurs sont des experts de l'internet des objets et des systèmes distribués (Valérie Issarny, Pierre-Guillaume Raverdy; Inria), du traitement combiné des simulations et observations environnementales (Vivien Mallet; Inria), de la qualité de l'air (Pierre Béal; NUMTECH) et des conséquences sur la santé des pollutions environnemtales (Rajiv Bhatia; médecin, ancien responsable de la division santé/environnement de San Francisco). La startup Ambiciti est créée à Paris et se déploie dès aujourd'hui dans de nombreuses villes européennes et américaines.

> Pour plus d'informations sur la startup Ambiciti