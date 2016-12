Publication

Sabah Kalfa - 4/08/2011

Sleep and anesthesia: Neural Correlates in Theory and experiment

Axel Hutt a orchestré l'écriture de cet ouvrage. Premier du genre à confronter quelques théories et expérimentations, posées et conduites autour du sommeil et de l'anesthésie. Sorti aux éditions Springer.

L’état d’inconscience du sommeil et celui obtenu lors d’une anesthésie générale sont-ils semblables ? Que se passe-t-il alors dans notre cerveau ? Quels sont les processus neuronaux impliqués ? Rêvons-nous dans les deux états ?

Pour la première fois, des scientifiques de différents domaines posent les différences et les similitudes de ces deux états, à la fois proches et éloignés, en livrant les résultats d’études expérimentales et théoriques. Les scientifiques décrivent ici les différents mécanismes neuronaux mis en œuvre lors de ces états. Chacun selon une approche différente, faisant de ce livre le premier à réunir expériences et modélisations des deux états.

Une conférence internationale sur les neurosciences computationnelles est à l’origine de l’idée de cet ouvrage. Les deux dernières conférences co-organisées par Axel Hutt, à Toronto en 2007 et à Berlin en 2009 ont permis à Axel Hutt de réunir les plus grands noms du domaine pour obtenir cet état de l’art autour du sommeil et de l’anesthésie.

Axel Hutt est chargé de recherche Inria, il est physicien de formation. Il a rejoint l’équipe-projet Cortex en 2007. Peu de temps après son arrivée à Nancy, Axel Hutt a obtenu, en 2010, l’une des prestigieuses bourses ERC (European Research Council). Cette bourse va lui permettre de poursuivre ces recherches autour de la modélisation des interactions entre neurones.

Mots-clés : Anesthesia Sleep Équipe-projet CORTEX Neuroscience computationnelle Processus neuronaux Axel Hutt Centre de recherche Inria Nancy - Grand Est