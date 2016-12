Publication du nouveau livre de Bruno Levy : « Polygon Mesh Processing »

La collaboration de deux chercheurs Inria

Bruno Levy est directeur de recherche à l’Inria Nancy-Grand Est et responsable de l’équipe-projet ALICE. Sa thématique de recherche concerne la géométrie numérique, à savoir la création de nouveaux algorithmes pour acquérir, transformer et optimiser les représentations d'objets 3D. Récemment, son projet intitulé « GOODSHAPE », dont l'objectif est de calculer l'échantillonnage optimal d'objets 3D, a reçu une bourse du Conseil Européen de la Recherche (ERC).

Le coeur des recherches de Pierre Alliez porte sur le traitement par la géométrie à savoir : la compression, les approximations de surface, les paramétrages de maillage etc... L'objectif est de concevoir des méthodes qui sont à la fois fondées sur des bases théoriques et facilement calculable pour les rendre résistantes et fiables, et ayant un réel impact sur les applications technologiques. En 2008, Pierre Alliez a co-présidé la conférence Eurographics sur le traitement de la géométrie. Il a d'ailleurs obtenu le prix Eurographics "Jeune Chercheur" en 2005. Plus récemment, il a obtenu son Habilitation à Diriger des Recherches et a été nommé éditeur associé de ACM Transactions on Graphics.