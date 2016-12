Village des sciences numériques

4/06/2014

Un village des sciences pour découvrir le numérique dans les métiers de demain

Les ingénieurs et chercheurs du Loria et d'Inria Nancy - Grand Est se mobilisent pour faire découvrir aux lycéens et étudiants les apports du numérique dans nos vies et plus particulièrement, dans les métiers de demain. A découvrir des plate-formes de recherche comme l'appartement intelligent et le Laboratoire Haute Sécurité.

Programme du 4 juin

Informatique débranchée

Quelques notions fondamentales de l’informatique, comme les algorithmes, expliquées de manière ludique, sans recours à un ordinateur ! Sylvain Contassot, Pierre Rolin et Ahmed Yureidini

Drones de robots

Destinés à l’origine à des missions de surveillance et de sécurité, les drones émergent dans notre quotidien et ne laissent pas indifférents. Ils proposent de plus en plus d’applications civiles dont beaucoup restent à inventer ! Grâce à des dispositifs d’intelligence embarquée, les drones peuvent désormais surveiller un site industriel, réaliser une prestation événementielle, ou pourquoi pas offrir des services de livraison… Décollage immédiat! Laurent Ciarletta, Adrien Guénard et Yannick Presse

Un appartement…intelligent

Doter l’environnement de capacités de perception et de décision pour lui permettre d’interagir avec l’humain et modéliser son comportement, tel est l’objectif de cette plateforme expérimentale, dont les applications sont nombreuses : maintien à domicile, robots assistants, domotique, etc. Thomas Moinel et Maxime Rio

