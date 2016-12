Partenariats Inria-PME

Martin Bellet - 30/01/2015

Conférences Start Me Up : de la recherche à l’entrepreneuriat

Lancé en décembre 2014 par Inria Nancy - Grand Est, le cycle de conférences Start Me Up vise à faciliter les interactions entre les chercheurs et les entrepreneurs. Une expérience qui met à contribution l’ensemble des acteurs lorrains du numérique.

Comment faire sortir des laboratoires publics les nombreuses innovations qui y naissent chaque année ? Et comment en faire profiter des entrepreneurs ? C’est pour répondre à ces questions qu’Arnaud Laprévote, chargé de partenariats et de la propriété intellectuelle à Inria Nancy - Grand Est a imaginé le cycle de conférences Start Me Up. Une démarche expérimentale qui vise avant tout à créer un environnement favorable pour que de nouveaux projets puissent germer.

Ces rencontres, organisées tous les mois et demi, sont divisées en deux temps forts. Elles débutent par une carte blanche à un entrepreneur qui dispose de 40 minutes pour se présenter et expliquer le fonctionnement de sa start-up. La conférence se poursuit par un zoom de 10 minutes sur une technologie innovante de l’Inria ou d’un partenaire, offrant un réel potentiel économique.

La première a eu lieu le 5 décembre dernier, rappelle Arnaud Laprévote. A cette occasion, Régis Lhoste a pu faire découvrir Sailendra (voir encadré) à une trentaine d’invités.

Particularité de cette start-up : elle est hébergée dans les locaux d’Inria.

Nous avons profité de cette opportunité pour rappeler à nos chercheurs que nous soutenons ce types de projets, précise Arnaud Laprévote.

Une initiative collaborative

Pour la seconde conférence qui s’est tenue le 29 janvier, les organisateurs de Start Me Up ont choisi de donner la parole à Bruno Martin, le créateur de La Poudrière, un espace de coworking nancéien. C’est d’ailleurs dans ses locaux qu’était organisé cet événement.

L’organisation de cette conférence hors des murs d’Inria ne devait rien au hasard. En effet, de nombreux membres actifs de la communauté numérique lorraine, dont l’association Nancy Numérique, l’Incubateur Lorrain, l’ICN Business School, la Poudrière, LORNTECH ou encore le PEEL (le Pôle Entreprenariat Etudiant de Lorraine de Université de Lorraine), sont associés à Start Me Up.

Leur connaissance du monde de l’entreprise est essentielle à notre démarche, explique Arnaud Laprévote. Nous voulons rassurer nos chercheurs et leur montrer que la voie qui mène à la création d’une entreprise n’est pas aussi ardue qu’elle en à l’air.

Le projet Start Me Up devrait se poursuivre tout au long de l’année 2015, avec peut être de nouvelles réussites entrepreneuriales à la clé.

Sailendra personnalise le commerce en ligne

Hébergée par Inria depuis six ans, la start-up Sailendra devrait quitter les locaux en mars prochain. Une réussite commerciale qu’elle doit à un algorithme innovant, issu de la recherche. Imitant le comportement humain, celui-ci analyse les goûts d’une personne qui navigue sur un site commerçant et lui propose des produits qui pourraient retenir son attention. « Cette conférence Start Me Up m’a donné l’opportunité d’expliquer très concrètement les démarches qui ont permis à Sailendra de voir le jour, raconte Régis Lhoste, son président. J’ai insisté sur l’importance de s’entourer des bonnes personnes : un chercheur n’est pas nécessairement un bon commercial. Au final, j’espère leur avoir donné l’envie, à leur tour, de valoriser leurs technologies. »

