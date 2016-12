Évènement

Participez au hackaton "Happy H#cking Days 2015"

Les Happy Hacking Days reviennent du 9 au 11 Octobre 2015 à la Plaine Images. Le défi ? Créer en équipe, et en 48h non-stop, une appli fun et ludique. Inria Lille - Nord Europe est partenaire de cet hackaton créatif et innovant. Date : 9/10/2015 au 11/10/2015

9/10/2015 au 11/10/2015 Lieu : Plaine Images, Tourcoing

Le Hackaton le plus fun d’Europe !

Vous aimez coder, rire et créer en mode collaboratif ? Que vous soyez développeur, artiste, porteur de projet ou designer, les Happy Hacking Days sont pour vous. Pendant 48 heures, venez développer en équipe, dans la bonne humeur, la créativité et la sueur, la plus fun des applications mobiles sur le thème de « Fun and the city » ! Les sous-catégories de cette année seront : #mobilité #environnement #sport et #générosité. Plus de 20.000€ de lots sont prévus pour les 4 équipes gagnantes !

Notre centre de recherche Inria Lille – Nord Europe est partenaire de cet évènement créatif et innovant. À cette occasion, David Simplot-Ryl, directeur du centre sera membre du jury afin d’élire les équipes aux projets les plus ambitieux.

Inscrivez-vous gratuitement !

Mots-clés : Happy Hacking Days Hackaton Plaine Images