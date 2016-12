Évènement

Les Rendez-vous du Plateau : parlons Machine Learning

Chaque mois, de 9h30 à 10h30, ne manquez pas « Les Rendez-vous du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à Euratechnologies. Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises régionales afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du 17 mars pour échanger avec l’équipe Sequel autour du machine learning. Date : 17/03/2015

17/03/2015 Lieu : Plateau Inria, Euratechnologies

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Chaque mois, Inria vous propose au cours de rendez-vous matinaux de découvrir les avancées technologiques développées par ses équipes de recherche et comment vous pourriez en tirer parti.

Jeune entreprise, start-up, PME régionale… vous aider à répondre aux attentes de votre marché et à vous développer sont des préoccupations fortes. L’innovation étant un levier majeur pour répondre à vos enjeux, nous tenterons d'apporter des réponses aux problématiques de R&D logicielle que vous rencontrez.

Inria Lille - Nord Europe mène une politique active de partenariats et de transfert vers les entreprises innovantes. Notre institut est fortement impliqué dans le tissu économique régional au travers des pôles de compétitivité et d’excellence régionaux. Espace unique de démonstrations de recherche, le Plateau Inria est un lieu visant à favoriser les interactions entre recherche et industrie et à s’impliquer dans le transfert industriel durable.

Au programme de ces rencontres : cloud computing, big data, optimisation, interactions homme-machine, génie logiciel, outils de crowd-sensing, innovation sur les applications mobiles (amélioration de la qualité des logiciels, notamment avec des approches issues de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'optimisation), etc.

Au cœur du Machine Learning, avec l’équipe Sequel

L’équipe-projet Sequel -pour Sequential Learning- (commune avec Centrale Lille, et l’Université Lille 3*) travaille sur le développement d’algorithmes qui s’adaptent à leur environnement et leurs utilisateurs et la prise de décision dans l'incertain. Ses contributions principales se situent dans la résolution de problèmes séquentiels. Son approche entre dans le champ du statistical machine learning avec une attention particulière pour les algorithmes de bandit.

D’un point de vue applicatif, Sequel a gagné et organisé des challenges internationaux sur la recommandation de News (Yahoo), de ciblage publicitaire (Orange/Adobe) et de classement de tweets (RecSys). De plus dans les quatre dernières années, Sequel a collaboré à la mise au point de l’algorithme de recommandation de musiques de Deezer, de reconnaissance de visages d’Intel et développé le joueur de Go artificiel le plus avancé au monde.

Le 17 mars prochain, Jérémie Mary, chercheur au sein de Sequel, présentera de manière informelle les points communs qui sous tendent les travaux de l’équipe en Machine Learning, ainsi que les différents sujets de recherche menés :

Les systèmes de recommandation froids : optimiser le démarrage d’un système, gérer l’introduction de nouveaux utilisateurs et/ou objets, et méthodologie d'évaluation.

Prise en compte de la variabilité temporelle, avec en exemple le cas de la prédiction de charge de serveurs web et de la recommandation de news.

Présentation du Deep Learning : un futur possible pour le traitement de masses de données ; points clés requis dans le design d’algorithmes de traitement à très large échelle.

À la fin de cette présentation, Jérémie Mary sera très heureux de répondre à vos questions et de partager vos réflexions.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

