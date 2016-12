RDV du Plateau Inria

Déploiement automatique de code et élasticité du cloud, avec l’AS2I, Scalair, Makitoo et l’équipe-projet Spirals

Le jeudi 09 février 2017 au Plateau Inria (EuraTechnologies), venez assister à une session consacrée au "Cloud Computing" , thématique faisant l’expertise de l'équipe-projet Spirals de notre centre de recherche. L’exposé, introduit par l'AS2I, sera illustré par deux cas concrets faisant l’objet de coopération avec des partenaires industriels : Scalair et la start-up Makitoo. Inscrivez-vous. Date : 9/02/2017

9/02/2017 Lieu : Plateau Inria, EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne, Lille

Venez découvrir les axes de recherche et des cas concrets de « cloud computing »

La dématérialisation des ressources informatiques apportée par le cloud computing remet en cause la façon dont les logiciels sont administrés. L'automatisation du déploiement et de la gestion de l'élasticité est essentielle pour pouvoir tirer parti au mieux des capacités de tels environnements.

L'équipe-projet Spirals du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe (comme avec l'Université de Lille - sciences et technologies*) s'intéresse à l'informatique autonomique et à l'auto-adaptation des logiciels et du middleware . Une attention particulière est portée aux solutions pour l'auto-optimisation et l'auto-réparation de ces systèmes.

L’exposé sera illustré par deux cas concrets faisant l’objet de coopération avec des partenaires industriels :

Collaboration avec Makitoo sur le déploiement automatique de code.

Témoignage de Nicolas Petitprez – CTO chez Makitoo.

Collaboration avec Scalair sur l’élasticité du cloud .

Témoignage de Nabil Djarallah – responsable R&D chez Scalair.

Ce rendez-vous sera introduit par Emmanuel Amartin, responsable de l’écosystème numérique pour l’AS2I (Association des entreprises de services numérique).

À la fin de cette présentation, les intervenants seront heureux de répondre à vos questions et de partager vos réflexions autour d’un rafraîchissement.

L'équipe-projet Spirals

L’équipe-projet Spirals mène des activités de recherche dans les domaines des systèmes répartis et des sciences du logiciel. Nous avons pour but d'introduire plus d'autonomie dans les mécanismes d'adaptation des systèmes logiciels, en particulier, afin d'assurer la transition des systèmes adaptatifs vers les systèmes auto-adaptatifs. Nous visons plus particulièrement deux propriétés : l'autoguérison et l'auto-optimisation.

Avec l'autoguérison, nous avons pour but d'étudier et d'adapter des solutions de fouille de données et d'apprentissage à la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels, plus particulièrement en vue de la réparation automatique des systèmes logiciels. Avec l'auto-optimisation, nous avons pour but de partager, collecter et analyser les comportements dans un environnement réparti afin de continuellement adapter, optimiser et maintenir en fonctionnement des systèmes logiciels et d'aller vers l'obtention de systèmes distribués éternels.

Agenda

9h30 - 10h : Café d'accueil

10h - 10h15 : Introduction d’Emmanuel Amartin, responsable écosystème numérique pour l’AS2I

10h15 - 10h45 : Lionel Seinturier, professeur en sciences informatique à l’Université de Lille – sciences et technologies et responsable de l’équipe-projet Spirals du centre Inria de Lille - Axes de recherche et prospective

10h45 - 11h15 : Nicolas Petitprez, CTO chez Makitoo – Le déploiement automatique de code

11h15 - 11h45 : Nabil Djarallah, responsable R&D chez Scalair – Elasticité du cloud

11h45 - 12h : Échanges autour d'un rafraichissement