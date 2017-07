Prix

Le logiciel Spoon reçoit un prix à la conférence OW2con'17

Le logiciel open source Spoon, développé au sein de l'équipe-projet Spirals depuis plus de dix ans, a obtenu un prix à la conférence OW2con'17.

OW2con'17

OW2con est l'événement annuel de la communauté OW2. OW2con'17 réunit des experts de la technologie, des architectes en logiciels, des développeurs TI, des chefs de projets et des décideurs venus du monde entier. Le thème phare de cette édition annuelle était le suivant, « New Challenges of Mainstream Open Source Software » (les nouveaux défis des principaux logiciels open source ).

En devenant grand public, les logiciels open source amènent une quantité de nouveaux défis à relever pour l'écosystème de l'open source . Les middlewares d'entreprise permettent de partager et de réutiliser les mêmes composants open dans tous les secteurs, fournissant par-là même une masse critique et maximisant les économies d'échelle. Mais en devenant de plus en plus « grand public », les logiciels open source pénètrent de nouveaux territoires où leurs avantages ne sont pas si évidents. L'accès libre au code source selon le modèle Saas (logiciel en tant que service) n'est pas aussi important que la protection des données ; dans le monde de l'internet des objets, les logiciels se mettent à dépendre d'autres logiciels spécifiques et de normes, et leur capacité à être partagés s'en trouve érodée ; en devenant « grand public », les logiciels open source doivent prouver leur intérêt aux responsables commerciaux classiques, qui sont loin de soutenir les logiciels libres. Ce sont quelques-uns des nouveaux enjeux qui sous-tendent les thématiques de la conférence de cette année. OW2con'17 a proposé une édition toute spéciale car OW2 fêtait son 10e anniversaire.

OW2 reconnait chaque année quelques projets de pointe ainsi que des mises en œuvre réussies des technologies OW2. Les prix OW2con 2017 étaient ouverts à tous les projets OW2. Ces prix sont une opportunité unique pour les membres d'OW2 de présenter leurs travaux et de bénéficier de la reconnaissance de la communauté OW2.

Un prix pour Spoon

Spoon est une bibliothèque open source qui permet d'analyser et de transformer les codes source Java développés par l'équipe-projet Spirals* depuis désormais dix ans.

Spoon propose un métamodèle Java dans lequel tous les éléments du programme (catégorie, méthodes, champs, déclaration, expressions, etc.) sont accessibles en lecture et en modification. Spoon utilise les codes sources en données d'entrées et produit des codes sources transformés, prêts à être compilés. Il est utilisable à distance pour analyser la qualité des codes, pour l'instrumentation et la surveillance, l'analyse statique et l'analyse dynamique.

Spoon a reçu le « best project community award » qui récompense le dynamisme de sa communauté de développeurs et son utilisation dans de nombreux autres projets. Le prix est décerné par le consortium OW2 qui promeut le développement de logiciels middleware open source .

Il a été remis à Benjamin Danglot, qui effectue sa thèse dans l'équipe-projet Spirals et qui est un des contributeurs principaux du projet Spoon, lors de l'édition 2017 de la conférence annuelle du consortium OW2.

*commune avec l'université de Lille − sciences et technologies, au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-université de Lille − sciences et technologies, CRIStAL.

Mots-clés : Spoon OW2 Equipe-projet Spirals Prix Open-source