26/04/2016

Sciences du numérique et innovation en pleine expansion à Lille

Au cœur de l’écosystème de la French Tech, Inria a fait l'acquisition d’un troisième bâtiment lillois afin de développer son activité de recherche au service du transfert et de l’innovation.

Suite à ses derniers recrutements (six chercheurs en 2014, six chercheurs en 2015) et à son développement d’activités autour de la création de start-up, Inria désire étendre son espace dédié à la recherche et l’innovation, en particulier sur le logiciel libre. En effet, cette spécialité du numérique intègre l’un des domaines d’activité stratégique, intitulé ubiquitaire et Internet des objets de la Stratégie Recherche Innovation pour Spécialisation Intelligente 2014-2020, que porte la Région.

Une implantation dans un bâtiment de 3000 m² au cœur de Lille is French Tech

Inria acquerra, en ce sens, le 26 avril 2016, un troisième bâtiment au cœur de l’écosystème lillois. Celui-ci est situé avenue de Bretagne, au plus proche du site d’excellence économique dédié aux technologies de l’information et de la communication (TIC) qu’est EuraTechnologies. Ce bâtiment de 3000m² sera réhabilité par la SORELI avec les dernières normes environnementales au vue d'une livraison fin de l'année 2017. « Cette partie de l’institut sera dédiée à la donnée. Nous avons choisi de mettre en avant le travail sur le logiciel libre sur la data », précise David Simplot-Ryl, directeur du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe.

Inscrit dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER), via le projet « Institut de Recherche-Innovation sur le Logiciel Libre » (IRILL), cette implantation vise essentiellement à créer des emplois, notamment via la création de start-up et le transfert de technologies. Soutenu par le conseil régional des Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille - MEL, l’investissement s’insère également dans le cadre de la dynamique French Tech, labellisée au niveau national en 2014.

A l’initiative de cette labellisation, la MEL soutient, à hauteur de 1,9 million d’euros, cette implantation inscrite dans le cadre du projet CPER IRILL. « Cette installation illustre à la fois la place centrale occupée par la filière numérique dans la stratégie économique métropolitaine et la qualité des projets de recherche du territoire » se félicite Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.

Toutefois, l’installation d’Inria dans cet écosystème n’est pas une première. « Nous sommes déjà présents à EuraTechnologies via le Plateau Inria et la plate-forme InriaTech », rappelle David Simplot-Ryl. « Nos présences sont toujours liées au croisement entre notre excellence scientifique, les besoins de l’écosystème et la stratégie de nos partenaires. »

Un haut lieu de collaborations

En plus des équipes de recherche, les 3000 m² seront investis par la plate-forme de transfert technologique InriaTech, la plate-forme EquipEx FIT et le plateau Inria, actuellement hébergés au sein d’EuraTechnologies. A leurs côtés, des partenaires du centre de recherche pourront prendre également place dans les locaux. « L’écosystème fonctionne par proximité. Créer des liens, c’est créer les contrats de demain », commente David Simplot-Ryl. Aussi, ce bâtiment sera la vitrine d’Inria pour les entreprises et en particulier celles dédiées au numérique avec l’installation d’un showroom mutualisé sur plus de 300 m².

Il accueillera, tout comme le plateau Inria le réalise aujourd’hui, des démonstrations et des événements. « Avec le Conseil régional et la Métropole Européenne de Lille, nous aimerions que ce bâtiment devienne un lieu emblématique de la transformation numérique », commente David Simplot-Ryl.

« L’ensemble de ces collaborations vise à nourrir la candidature de l’Université de Lille à l’IDEX et a pour vocation de servir l’ambition régionale en faveur de l’innovation », indique Nicolas Lebas, vice-président du conseil régional en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des universités.

Le rétroplanning

La promesse de vente a été signée le 26 avril 2016 avec la SORELI et les travaux de réhabilitation et d'aménagement s’étendront sur dix-huit mois.

Ainsi, les équipes-projets pourront emménager début 2018.

À propos d’Inria Inria,institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche.

Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans dix-sept équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique du territoire des Hauts-de-France, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique.

