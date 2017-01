Rétrospective 2016

3/01/2017

Redécouvrez les évènements marquants du centre

Revivez l’année 2016 au travers des évènements qui ont marqués le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe. Partenariats, prix remportés, évènements scientifiques ou encore portraits de chercheurs, nous vous présentons les faits marquant de notre centre.

Lille et Oxford : une double expertise au service de la donnée

6 janvier 2016

Depuis septembre 2013, l’équipe de recherche Links (commune avec l’Université Lille1 et l’Université Lille 3*) d’Inria Lille - Nord Europe et le Database Group du Computer science department de l’Université d’Oxford collaborent activement dans le cadre de l’équipe associée Integrated linked data. Une aventure à la fois humaine et scientifique.

Inria Lille au carrefour de l’Europe de la recherche et de l’innovation

14 janvier 2016

Depuis sa création, le centre Inria Lille - Nord Europe s'inscrit dans une dynamique internationale et européenne dont l'ambition est de contribuer à l'excellence scientifique de programmes de recherche et d'innovation européens. Les collaborations scientifiques au sein de l'espace européen de la recherche créent un véritable marché unique de la connaissance, de la recherche et l'innovation.

Nos équipes associées : une recherche à l’échelle internationale

24 février 2016

Depuis 2002, Inria finance un programme appelé « équipes associées » pour renforcer les collaborations entre des équipes-projets Inria et des équipes de recherche de haut niveau à travers le monde. En 2016, le centre Inria Lille – Nord Europe compte 8 équipes associées nouvellement créées ou en prolongation, à travers le monde.

Efficacité et performance des transitions animées

1 mars 2016

Un nouveau démonstrateur, TAN, vient de faire son entrée au Plateau Inria situé à EuraTechnologies. TAN propose d’illustrer 3 exemples des travaux de recherche menés par Fanny Chevalier, chercheuse au sein de l’équipe de recherche Inria Mjolnir (commune avec l’université de Lille 1)* dans le domaine des transitions animées.

TRAXENS invente les smart containers

18 mars 2016

En septembre 2015, quand un conteneur a disparu du port de Montréal, il a fallu deux jours pour le retrouver… vidé de ses lingots d’argent d’une valeur de 10 millions de dollars. S’il avait été équipé du dispositif créé par TRAXENS en collaboration avec l’équipe-projet Fun d’Inria Lille - Nord Europe, cette coûteuse mésaventure aurait peut-être pu être évitée.

Keycoopt et Inria font entrer le machine learning dans le monde du recrutement par recommandation

18 avril 2016

Permettre aux entreprises de recruter des cadres par cooptation : c’est le concept de Keycoopt. Née en 2012, cette start-up lilloise a fait appel au savoir-faire d’Inria pour concevoir un outil logiciel afin d’automatiser et de renforcer la pertinence du recrutement par cooptation.

Sciences du numérique et innovation en pleine expansion à Lille

26 avril 2016

Au cœur de l’écosystème de la French Tech, Inria a fait l'acquisition d’un troisième bâtiment lillois afin de développer son activité de recherche au service du transfert et de l’innovation.

Inria et l’Institut Pasteur de Lille signent un accord-cadre de partenariat transdisciplinaire sur les sciences du numérique et la santé

27 avril 2016

Aujourd’hui, médecine et sciences du numérique vont de pair, nécessitant une approche transdisciplinaire. L’Institut Pasteur de Lille et Inria ont donc souhaité signer un accord-cadre de collaboration transdisciplinaire sur différents projets de recherche.

Colisweb améliore son modèle de livraison avec Inria

4 mai 2016

C’est un problème complexe que Colisweb a soumis à l’équipe Inocs d’Inria Lille - Nord Europe : déterminer à l’avance le planning d’une flotte de livreurs, sans connaître leur charge de travail. Objectif : proposer des livraisons immédiates sans surcoût.

Investir ensemble pour l’excellence de la recherche dans le domaine des sciences du numérique

18 mai 2016

L’Université de Lille et Inria renouvellent jeudi 19 mai 2016 leur partenariat scientifique en signant un accord-cadre. Ce dernier officialise leur collaboration de longue date dans le domaine des sciences du numérique.

Marcelo Wanderley, chaire internationale dans l'équipe Mjolnir

19 mai 2016

Inria souhaite encourager les séjours longs – de plusieurs semaines à un an – de chercheurs internationaux éminents dans ses équipes-projets et leur donner une plus grande visibilité, en définissant un programme « Inria International Chair » de Chaires Internationales d’une durée de 12 mois répartis sur 5 ans. Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe accueille fièrement deux nouvelles chaires au sein de deux de ses équipes : Inocs et Mjolnir.

Lille by Inria, n°3 : les données, matière première et source d'enjeux pour le numérique

17 juin 2016

Découvrez le troisième numéro de Lille by Inria , le magazine du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe. Ce magazine vous invite à découvrir les activités de notre centre de recherche en sciences du numérique. Au sommaire de ce troisième numéro, un dossier centré sur les données, sujet de recherche faisant l'expertise de plusieurs de nos équipes-projets.

Un partenariat renouvelé entre Centrale Lille et Inria sur les sciences du numérique

8 juillet 2016

Centrale Lille et Inria renouvellent, le vendredi 8 juillet 2016 à 17h, leur partenariat scientifique en signant un nouvel accord-cadre.

Inria à Lille : créateur d’emplois et moteur régional de l’innovation en sciences du numérique

20 octobre 2016

Depuis bientôt 15 ans, Inria investit en Hauts-de-France pour développer une recherche d’excellence et de renommée internationale dans le domaine des sciences du numérique, avec une mission de transfert technologique vers l’écosystème régional. Cet investissement passe principalement par le recrutement de chercheurs de haut niveau.

Makitoo, la start-up qui chasse les bugs

24 octobre 2016

La start-up Makitoo propose aux développeurs une solution pour éliminer les bugs de leurs applications ou logiciels. À l’origine de cette entreprise prometteuse, un chercheur et deux ingénieurs qui ont réussi à transformer un projet de recherche en un produit novateur.

Jan Ramon, « le machine learning, au cœur de la recherche »

8 novembre 2016

Chercheur au sein de l’équipe-projet Magnet du centre Inria de Lille, Jan Ramon vient de recevoir une bourse ERC (European Research Council ) Proof of concept project . Objectif : combler le fossé entre la recherche pure et le développement d’applications concrètes dans le domaine de l’exploitation de données.

L’équipe multiservice responsable de la mise en place de l'initiative InriaTech à Lille : Prix Inria du soutien à la recherche et à l’innovation

2 décembre 2016

Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe a lancé en avril 2015 InriaTech, plate-forme de transfert de technologie ayant vocation à accroître les collaborations avec les entreprises, notamment locales. Fruit d’une dynamique collective, cette initiative pilote s’inscrit pleinement dans la politique nationale de transfert de l’institut. C’est l’équipe multiservices en charge de la mise en place d’InriaTech qui est ici récompensée pour son implication dans la création de cet accélérateur d’innovations.

Lille by Inria, n°4 : médiation scientifique, partageons les sciences du numérique

8 décembre 2016

Découvrez le quatrième numéro de Lille by Inria, le magazine du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe. Ce magazine vous invite à découvrir les activités de notre centre de recherche en sciences du numérique et de son implication en région Hauts-de-France. Au sommaire de ce numéro, notre implication en médiation scientifique.

