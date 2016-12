Rétrospective 2014

5/01/2015

Redécouvrez les évènements marquants du centre !

Revivez 2014 au travers des évènements qui ont marqués le centre Inria Lille - Nord Europe ! Partenariats, prix remportés, évènements scientifiques ou encore portraits de chercheurs, nous vous présentons les faits marquant de notre centre.

Un pupitre musical augmenté pour Wax Tailor

05 mai 2014

Depuis six mois, l'équipe de recherche Mint développe un pupitre numérique pour l’artiste Wax Tailor. Un projet innovant qui permet à la recherche sur l’interface homme-machine de sortir des laboratoires en musique !

En savoir plus

L’interaction dans toutes ses dimensions

13 mai 2014

La quatrième édition du Forum sur l’Interaction Tactile et Gestuelle (FITG) s'est déroulée les 13 et 14 mai 2014 à Tourcoing. Organisée par la Plaine Image et Inria Lille - Nord Europe, cette rencontre offre un tour d’horizon complet des applications dans le domaine de l’interaction homme-machine.

En savoir plus

Deezer : à votre écoute !

20 juin 2014

Leader français de l’écoute de musique en ligne, Deezer se lance à la conquête du marché américain. Pour capter de nouveaux auditeurs, l'entreprise développe avec Inria un système de recommandation musicale.

En savoir plus

Signature de l’accord-cadre de partenariat scientifique Université Lille2 et Inria

9 juillet 2014

Michel Cosnard, Président Directeur Général d’Inria et Xavier Vandendriessche, Président de l’Université Lille 2 signent aujourd'hui un accord-cadre de partenariat scientifique entre l’Université Lille 2 et Inria.

En savoir plus

Coup de coeur pour Hugo et sa thèse sur la simulation cardiaque

11 septembre 2014

Hugo Talbot vient d’obtenir son doctorat au sein de l’institut Inria. Son travail de recherche s’est axé sur la simulation de l’électrophysiologie cardiaque en temps réel. Découvrons à travers son portrait vidéo l’exemple d’une thèse Inria.

En savoir plus

Deux lauréats lillois pour le prix du soutien à la recherche et à l'innovation

10 octobre 2014

L’équipe technique du MoocLab est lauréate du prix du soutien à la recherche et à l’innovation 2014. Au sein de cette équipe composée de sept ingénieurs et responsables de l’institut, nous retrouvons deux membres du centre Inria Lille – Nord Europe, Alexandre Dubus, ingénieur de développement et Guillaume Ollivier, responsable du service expérimentation et développement.

En savoir plus

Frédéric Guillou remporte l'ACM RecSys Challenge !

20 octobre 2014

Frédéric Guillou, doctorant au sein de l'équipe Sequel, remporte le challenge organisé par la conférence ACM RecSys sur les systèmes de recommandations.

En savoir plus

Lille is French Tech !

20 novembre 2014

Le 12 novembre dernier, Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique annonçait la labellisation French Tech de neuf métropoles, dont celle de Lille. David Simplot-Ryl, directeur d'Inria Lille – Nord Europe, revient sur cette annonce, symbole de la vitalité numérique française.

En savoir plus

Technologies du Web : ce réseau de ressources numériques mondial

26 novembre 2014

Le 26 novembre a eu lieu, à EuraTechnologies, une nouvelle édition des Rencontres Inria Industrie sur le thème «Technologies du web : ce réseau de ressources numériques mondial». Une journée inscrite dans le cadre de la semaine de l'innovation et organisée par Inria en partenariat avec EuraTechnologies, le W3C, AMIES, l'institut Carnot et CVSTENE.

En savoir plus

Inria et la région Nord-Pas-de-Calais font la promotion d'une dynamique recherche et innovation numérique

01 décembre 2014

Sandrine Rousseau, Vice-Présidente Enseignement Supérieur et Recherche du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, et Antoine Petit, Président Directeur Général d'Inria ont confirmé, à l'occasion de la journée Inria Industrie du 26 novembre dernier, leurs souhaits de développer les projets communs et de renouveler leur partenariat. Les deux entités confirment ainsi le dynamisme de la région en matière de recherche et d’innovation numérique.

En savoir plus

Mots-clés : Restrospective 2014 Faits marquants