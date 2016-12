Partenariat

1/12/2014

Inria et la région Nord-Pas-de-Calais font la promotion d'une dynamique recherche et innovation numérique

Sandrine Rousseau, Vice-Présidente Enseignement Supérieur et Recherche du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, et Antoine Petit, Président Directeur Général d'Inria ont confirmé, à l'occasion de la journée Inria Industrie du 26 novembre dernier, leurs souhaits de développer les projets communs et de renouveler leur partenariat. Les deux entités confirment ainsi le dynamisme de la région en matière de recherche et d’innovation numérique.

Les sciences du numérique au cœur de l’Eurorégion

En octobre 2007, Inria et la Région Nord-Pas-de-Calais signaient une convention cadre scellant l’engagement fort d’Inria dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce partenariat conduit en 2008 à la création du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, partie prenante du réseau des 8 grands centres de recherche de l’Institut à travers le territoire métropolitain. Le centre compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs dont près de 220 scientifiques répartis dans quinze équipes de recherche.

Concevoir des logiciels innovants pour le commerce ou la logistique, modéliser une cellule vivante ou du plasma en fusion, mettre au point des simulateurs médicaux ou des interfaces facilitant l’interaction entre l’humain et la machine : nos recherches ouvrent de nouvelles perspectives dans nos usages courants et permettent une meilleure compréhension des phénomènes naturels qui nous entourent.

Depuis près de 7 ans, le soutien étroit du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, mais aussi les collaborations avec ses autres partenaires tels que l’université de Lille (Lille 1, Lille 2, Lille 3), le CNRS, L’Ecole Centrale de Lille et le CWI ont permis aux équipes de recherche communes de développer des activités de recherche de haut niveau dans 4 domaines scientifiques prioritaires :

Internet des données et Internet des objets

Génie logiciel pour systèmes éternels

Modèle patient dynamique

Couplage perception/action pour l'interaction homme-machine

Dans la continuité des actions initiées, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et Inria ont souhaité axer leur nouvelle collaboration selon trois grands axes :

Attirer de nouveaux chercheurs

Poursuivre la construction de l’euro région de la recherche en science du numérique via des outils de collaborations transfrontaliers

Développer la R&D privée en particulier vers les PME avec la mise en place de laboratoires communs dénommés "Inria Innovation Lab"

A l’horizon 2020, le centre Inria s’engage à participer significativement au développement d’un pôle d’excellence scientifique en Région Nord – Pas-de-Calais avec trois particularités :

Le transfert avec une forte implication dans le tissu économique régional au travers des pôles de compétitivité et d’excellence régionaux. Avec la conviction qu’il n’est point de transfert industriel durable sans recherche d’excellence, la politique scientifique du centre s’articulera autour de quatre priorités scientifiques au croisement de ses ambitions et du contexte régional.

Le rayonnement nord-européen avec la création d’équipes européennes ou transfrontalière. Pionnier de l’ouverture européenne d'Inria, le centre de Lille a créé la première équipe-projet Inria européenne en 2008 avec le CWI à Amsterdam. L'objectif dans les années à venir est d'intensifier les collaborations européennes pour affirmer son positionnement en Eurorégion.

Une politique d’attractivité volontariste en direction de chercheurs de hauts niveaux pour contribuer aux thématiques scientifiques prioritaires. Le centre s’engage ainsi à privilégier et renforcer l’animation scientifique et la qualité du support mis à disposition des scientifiques.

Le Nord-Pas-de-Calais, région numérique

Les sciences du numérique sont un des points forts de la recherche régionale ; elles constituent un enjeu important pour le Nord-Pas de Calais en termes de visibilité etde structuration des forces de recherche.

Plusieurs programmes actuellement en cours témoignent de notre ambition dans ce domaine et de notre volonté de soutenir des démarches combinant les approches scientifiques, culturelles et économiques. Parmi ces programmes, auxquels Inria est étroitement associé, on peut citer :

Le soutien à la filière « Images et création numérique », avec la structuration du pôle d’excellence PICTANOVO qui se développe autour de trois sites : le site de l’Union (Imaginarium et IrDIVE), les Rives Créatives de l’Escaut (Serre numérique) et enfin le site de Wallers Arenberg, (projet Arenberg Creative Mine).

Le projet Terril, dédié aux BigDatas. Ce projet structurant, inscrit dans la Troisième Révolution Industrielle, est mené avec EuraTechnologies. Il permettra au territoire de prendre un avantage précieux en matière d’exploitation massive et intelligente des données.

Le projet Graishym, qui relance la dynamique de recherche multidisciplinaire, en associant 12 organismes en région autour de l’automatisme et de l’informatique.

Sans oublier bien sûr que « Lille is French Tech ! » depuis le 12 novembre 2014. L’obtention de cette labellisation nationale marque la reconnaissance du savoir-faire régional, de sa capacité d’incubation, d’amorçage et d’accélérateur de projets, ainsi que l’aptitude des collectivités à s’organiser pour créer les conditions favorables au développement de projets d’envergure. Preuve de la densité et de la solidité de l’écosystème régional.

« Notre collaboration est déterminante pour le développement d’une recherche numérique au service du progrès, de la société et du bien-être de tous »

Sandrine Rousseau – Vice-Présidente du Conseil régional

« L'excellence de notre recherche est notre meilleur atout pour le transfert vers les entreprises... Notre implication dans les écosystèmes régionaux comme EuraTechnologies ou la Plaine Images vise à multiplier les opportunités de rencontres entre chercheurs et industriels qui demain feront de belles collaborations et de riches transferts de technologies pour notre industrie du numérique »

David Simplot-Ryl, directeur Inria Lille - Nord Europe

À propos du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais Depuis sa création, la Région s’engage de manière volontariste pour soutenir la recherche et en fait un vecteur d’attractivité et de visibilité de son territoire.Dès 2012, à l’issue d’un processus de concertation large et inédit auprès de l’ensemble des acteurs régionaux (première en région et en France), la Région Nord-Pas de Calais s’est dotée d’une stratégie au service d’ambitions fortes pour la recherche : - structurer une recherche de haute qualité, sa valorisation et l’innovation ; - construire une Euro-région de l’enseignement supérieur et de la recherche. La Région affirme sa volonté de développer une politique de partenariats étroits avec les organismes de recherche, au travers de protocoles de coopération, formalisant les engagements réciproques. Renforcer la visibilité et la reconnaissance de l’excellence de la recherche en région, favoriser l’accueil des chercheurs, tels sont les objectifs des dispositifs spécifiques mis en place par la Région pour renforcer la masse critique de recherche et accroître l’attractivité de notre territoire.

