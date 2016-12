Chaires internationales

19/05/2016

Marcelo Wanderley, chaire internationale dans l'équipe Mjolnir

Inria souhaite encourager les séjours longs – de plusieurs semaines à un an – de chercheurs internationaux éminents dans ses équipes-projets et leur donner une plus grande visibilité, en définissant un programme « Inria International Chair » de Chaires Internationales d’une durée de douze mois répartis sur cinq ans. Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe accueille fièrement deux nouvelles chaires au sein de deux de ses équipes : Inocs et Mjolnir.

Technologie de la musique et Interaction Homme-Machine

Marcelo M. Wanderley mènera des recherches en technologie de la musique et Interaction Homme-Machine au sein de l'équipe Mjolnir du centre Inria Lille - Nord Europe. L'objectif principal de la chaire sera le développement et l'étude d'outils informatique pour 'encapaciter' les utilisateurs, en particulier par la conception et la création de nouveaux instruments et systèmes musicaux numériques pour la performance musicale experte. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'équipe internationale associée MIDWAY (Musical Interaction Design Workbench And technologY) entre McGill, Mjolnir et exsitu (Inria Saclay) - financée par Inria, le Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies, et le Fonds de Recherche France Canada - dont l'objectif est le développement et l'étude de méthodologies et d'outils pour faciliter l'exploration et la conception de nouvelles techniques interactives pour la création et la performance musicales.

Marcelo M. Wanderley est titulaire d'un doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), France, en acoustique, traitement du signal et informatique appliqués à la musique. Ses principaux intérêts de recherche portent sur le contrôle gestuel de la synthèse sonore, la conception et l'évaluation de dispositifs pour l'interaction musicale, et l'utilisation de capteurs et d'actionneurs dans des instruments musicaux numériques. Marcelo Wanderley a été le "General Chair" de la conférence internationale "New Interfaces for Musical Expression" (NIME) en 2003 et a coécrit le livre “New Digital Musical Instruments: Control and Interaction Beyond the Keyboard” , A-R Editions. Il détient actuellement une chaire de recherche William Dawson et est Professeur en technologie de la musique à l'école de musique Schulich de l’université McGill, où il dirige le laboratoire IDMIL (Input Devices and Music Interaction Laboratory) et a aussi dirigé le Centre interdisciplinaire de recherche sur la musique, les médias et la technologie (CIRMMT) de 2011 à 2014.

Mots-clés : Équipe Mjolnir Interaction Homme-Machine (IHM) Chaires internationales