Nomination

5/12/2016

Laurence Duchien, élue à l'Executive Committee du Technical Council on Software Engineering de l'IEEE

Laurence Duchien, membre de l’équipe-projet Spirals* du centre Inria Lille – Nord Europe, a été élue pour deux ans à l'Executive Committee du Technical Council on Software Engineering (TCSE) de l'IEEE. Cette instance majeure est reconnue internationalement au niveau de la communauté du "software engineering" (génie logiciel).

IEEE Computer Society Technical Council on Software Engineering (IEEE CS TCSE)

L'IEEE Computer Society est la plus grande organisation professionnelle au monde dédiée à l'informatique. Le TCSE est le porte-parole de l'ingénierie logicielle au sein de l'IEEE et de la Computer Society et en tant que tel, il est en charge de sensibiliser davantage à l'ingénierie logicielle et de participer à l'organisation de conférences et d'ateliers, à l'enseignement, la formation et à toute autre activité professionnelle contribuant au développement et à l'enrichissement des universitaires et des professionnels dans le domaine de l'ingénierie logicielle.

Le Technical Council on Software Engineering(TCSE) de l'IEEE encourage l'application des principes et des méthodes d'ingénierie au développement des logiciels et met tout en œuvre pour accroître les connaissances professionnelles sur les techniques, les outils et les données empiriques, en vue d'améliorer la qualité des logiciels. Le TCSE est impliqué de multiples façons dans la conception, le développement, la maintenance et l'évolution des logiciels. Le TCSE a deux objectifs principaux : (1) contribuer à l'expertise professionnelle de ses membres, et (2) faire avancer la recherche et la pratique en ingénierie logicielle.

Biographie

Laurence Duchien est professeure à l’université de Lille – sciences et technologies depuis 2001 et membre de l’UFR IEEA. Elle est chercheure au sein de l’équipe-projet Spirals* du centre de recherché Inria Lille – Nord Europe. De 2007 à 2012, elle a été responsable de l’équipe Adam, équipe-projet créée entre Inria, l’université de Lille, et le LIFL - CNRS. Ses recherché sont à la frontière entre le génie logiciel et les systèmes répartis et s’organisent autour de trois thèmes qui sont la définition d’architectures logicielles réparties, la maintenance et l’évolution des logiciels, l’étude de la variabilité dans les systèmes sensibles au contexte. Elle a supervisé, ou cosupervisé, vingt-quatre thèses de doctorats (vingt-deux obtenues et deux en cours). Elle a été rapporteure de soixante-et-onze thèses de doctorat et quatorze HDR. Elle est impliquée dans de nombreux projets de recherche nationaux et européens (EU, ANR, FUI, et entreprises privées).

* Commune avec l'université Lille - sciences et technologies, au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille – sciences et technologies, CRIStAL.

