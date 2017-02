Isabelle Herlin, nommée directrice du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe

À propos du centre de recherche Inria Lille – Nord Europe

366 personnes dont 298 scientifiques

16 équipes de recherche

33 contrats bilatéraux actifs, dont 22 avec des PME

Les partenaires du centre sont à la fois des universités et des grandes écoles comme l'université de Lille - Sciences et Technologies, l'université de Lille - Droit et Santé, l'université de Lille – Sciences humaines et sociales, Centrale Lille, mais aussi des établissements de recherche français, comme le CNRS et l’institut Pasteur de Lille ou étranger comme l'université libre de Bruxelles (ULB).

Issus de ces établissements, plusieurs laboratoires sont tout particulièrement impliqués dans les équipes-projets communes du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe. Il s'agit principalement du laboratoire CRIStAL et du Laboratoire Paul Painlevé.

Fortement soutenu dans sa croissance, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe construit l'avenir avec l'aide de la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, le département du Nord et le Feder.

À propos d’Inria

Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2600 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. Son modèle ouvert et agile lui permet d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et d'emplois.