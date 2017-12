Nomination

23/11/2017

Isabelle Herlin, chevalier de l'ordre national du Mérite

Isabelle Herlin, directrice du centre Inria Lille-Nord Europe, a été nommée chevalier de l'ordre national du Mérite en novembre 2017.

Directrice de recherche depuis 1996, Isabelle Herlin a successivement créé deux équipes de recherche Inria. De 1995 à 2005, dans le contexte de l’équipe-projet Air, elle a conduit et dirigé des travaux sur le traitement des images satellitaires avec des sujets tels que l'agriculture et la déforestation. Puis, de 2005 à 2016, elle a dirigé l'équipe-projet Clime, consacrée à l'étude des interactions entre les données et les modèles de prévision numérique, avec, par exemple, des applications en qualité de l'air, océanographie, météorologie, et production photovoltaïque. Elle coordonne ainsi l'Inria Innovation Lab Rain_Nowcast , avec la société Weather Measures , sur le problème de la prévision immédiate des pluies à destination des exploitants agricoles et sur la gestion des risques de crues rapides.

Isabelle Herlin est également membre du conseil scientifique de l'Andra et du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS).

Directrice du centre Inria Lille – Nord Europe depuis le 1er mars 2017, Isabelle Herlin, accompagnée par le délégué scientifique, Christophe Biernacki, et la déléguée à l’administration du centre, Ludivine Deloux, porte une nouvelle stratégie scientifique et de développement territorial. Des liens forts sont noués avec l’écosystème, en particulier dans le contexte de la nouvelle université de Lille (après fusion des universités existantes) et de l’I-Site ULNE. Le développement du centre s’accompagne par une installation à la fin 2018 sur le site d’excellence d’EuraTechnologies, cœur de la French Tech régional. Renforcer le positionnement du centre à l’international et en faire un lieu de bien-être basé sur le collectif sont les principales missions fixées par Antoine Petit à Isabelle Herlin lors de sa nomination. Cette stratégie de développement du centre est portée par l’ensemble des membres de l’équipe de direction, les responsables d’équipes-projets et plus globalement par tous les membres du centre.

