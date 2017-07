Inria Innovation Labs

12/06/2017

Inria Innovation Lab Colinocs entre Colisweb et l’équipe Inocs

L’équipe de recherche Inocs et la start-up Colisweb viennent de lancer un Inria Innovation Lab nommé Colinocs. Le centre Inria Lille – Nord Europe collabore étroitement avec les PME innovantes, que ce soit par le biais de contrats bilatéraux et/ou de contrats-cadres de recherche, appelés Inria Innovation Lab en se focalisant sur la problématique R&D d'une PME.

Les Inria Innovation Labs

Initié en 2010, Inria Innovation Lab (ex I-Lab) est un dispositif qui favorise le transfert de technologies vers les PME. L’idée est d’associer dans un laboratoire conjoint une équipe-projet Inria et une PME partenaire. Les deux entités définissent un programme de travail commun d'une durée de deux à trois ans. À terme, la capacité d'innovation de ces PME doit s’en trouver confortée, avec une augmentation de recrutements en R&D, et de transferts de technologies vers le secteur du commerce.

Colinocs : une collaboration sur le long terme

La start-up Colisweb

La start-up Colisweb, créée en 2013 et installée à EuraTechnologies, propose un service de livraison en moins de deux heures le jour-même ou sur rendez-vous au prix le plus juste. Elle développe une plate-forme logicielle innovante de gestion du service de livraison du dernier kilomètre afin de répondre au mieux à la demande croissante du marché de retail français. À cet égard, il est nécessaire d’automatiser l'affectation des coursiers aux flux de livraisons en prenant en compte les préférences des coursiers et le choix des consommateurs, et les aléas de la circulation urbaine. Les modèles et algorithmes mathématiques implémentés dans la plate-forme renforcent l’avantage du modèle économique de Colisweb et permettent de proposer une tarification dynamique des services de livraison.

L’équipe de recherche Inocs

L’équipe de recherche Inocs du centre Inria de Lille (commune avec l'École centrale de Lille et l’Université Libre de Bruxelles*) modélise et développe des algorithmes d’optimisation adaptés à des problèmes avec structure complexe. Inocs considère qu'un problème d'optimisation présente une structure complexe lorsque deux types de décisions sont considérés conjointement de façon interdépendante. C’est le cas, par exemple chez Colisweb, où des décisions tactiques (plages d’activités sur le jour à venir) et opérationnelles (combien de livraisons effectuées dans quelle zone, chaque heure) sont présentes.

Une collaboration qui roule !

La collaboration de Colisweb et Inocs a commencé en 2015. Le projet initial vise à proposer une méthode novatrice et efficace d’affectation automatique des coursiers aux livraisons afin de minimiser les coûts tout en prenant en compte l’incertitude de la demande. La pertinence des solutions apportées par l’équipe Inocs a permis une intégration et la mise en production de la méthode de planification tactique d’activités de flottes de transporteurs. Le succès de cette collaboration et les échanges réguliers entre la start-up et l’équipe poussent naturellement la collaboration à se poursuivre dans le cadre d’un Inria Innovation Lab. Cet Inria Innovation Lab a pour but de développer des modules de gestion du revenu. Celui-ci portera sur l’amélioration de la solution gestion des transporteurs ainsi que sur le développement de modules de gestion du revenu, et notamment de tarification.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université de Lille − sciences et technologies, CRIStAL.

Mots-clés : Inria Innovations Labs Équipe de recherche Inocs Colisweb Probabilité Livraison Collaboration Optimisation Transfert Innovation