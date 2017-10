Prix

15/09/2017

Gabriele Perozzi obtient un Best student paper à EUCASS 2017

Gabriele Perozzi effectue son doctorat en bilocalisation chez Onera et au sein de l’équipe-projet Non-A* du centre Inria de Lille. Une de ses publications vient d’être récompensée par un Best student paper lors de la conférence européenne en aéronautique et sciences spatiales EUCASS.

Gabriele Perozzi effectue sa thèse en bilocalisation chez Onera sous la responsabilité de J.-M. Biannic (Onera, Toulouse) et L. Planckaert (Onera, Lille) et au sein de l’équipe-projet Non-A du centre Inria de Lille, sous la responsabilité de Denis Efimov. Sa thèse porte sur le sujet suivant : « Exploration sécurisée d’un champ aérodynamique par un minidrone ».

Le Best student paper de la conférence EUCASS 2017 lui a été attribué pour son article « Wind rejection via quasi-continuous sliding mode technique to control safely a mini drone » .

Lors de EUCASS 2017, environ 700 articles ont été reçus et 550 d'entre eux ont été présentés oralement ou sous forme d'affiches. 34 pays étaient représentés. La sélection des cinq finalistes a été révélée pendant la soirée de Gala du mercredi 5 juillet qui a eu lieu au muséum des sciences de Milan.

Conférence EUCASS

EUCASS est le principal événement scientifique continental pour l'aéronautique et l'espace, juste derrière l'AIAA Scitech aux États-Unis. L'association Eucass a été créée par un groupe de scientifiques européens afin de fournir à la communauté scientifique aéronautique se trouvant sur le vieux continent un forum de haute qualité. Eucass est membre du groupe Ecaero, soutenu par la Commission européenne, avec Eccomas, Euromech, Ercoftac, Euroturbo et Ceas. Cette année, la 7e édition de la conférence a eu lieu à Milan, après des éditions précédentes situées à Moscou, Bruxelles, Versailles, Saint-Pétersbourg, Munich et Cracovie.

Elle a attiré une fois de plus les meilleurs acteurs européens du domaine, voire mondiaux, pour un total prévu de plus de 700 participants, scientifiques, ingénieurs et exposants.

EUCASS est un forum privilégié de haut niveau pour tous les acteurs de la recherche aéronautique et spatiale. Il présente les découvertes fondamentales prometteuses, les sciences et les technologies génériques. Ses objectifs principaux sont les suivants :

revoir l'état de l'art en aéronautique et sciences de l'espace en se concentrant sur les innovations les plus prometteuses ; promouvoir la compréhension des questions industrielles concernant les découvertes scientifiques récentes et développer des synergies entre l'aéronautique et l'espace, l'université et l'industrie ; donner aux agences et à l'industrie l'opportunité de présenter leurs programmes, en particulier les programmes cadres européens.

Cette année, la conférence a mis en avant les avancées en aéronautique et sciences de l'espace dans le cadre de cinq symposiums parallèles abordant les thèmes suivants :

Intégration des systèmes ;

Physique du vol ;

Dynamique du vol / GNP et avionique ;

Structures et matériaux ;

Physique de la propulsion.

*l'équipe-projet Non-A est commune avec Centrale Lille, le CNRS et l'université de Lille − sciences et technologies, au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-université de Lille − sciences et technologies, CRIStAL.

Mots-clés : Article Equipe-projet Non-A Aérodynamique Prix Best paper