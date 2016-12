Recherche

9/02/2015

Deux nouvelles équipes de recherche, Mjolnir et Defrost, voient le jour à Lille

Deux nouvelles équipes de recherche lilloises viennent de voir le jour depuis janvier 2015. Defrost, axée sur la robotique déformable et Mjolnir, spécialisée dans les interactions homme-machine, rejoignent les 14 autres équipes déjà existantes dans le centre Inria Lille - Nord Europe.

Defrost - DEFormable RObotic SofTware

L’équipe Defrost (commune avec l'Université Lille 1*), est issue de l’équipe Shacra. Dirigée par Christian Duriez, elle aborde le thème de la robotique et environnements intelligents.

« La robotique déformable va apporter un nouveau souffle à la conception des robots de demain: ils ne seront plus uniquement rigides mais seront composés de structures complexes, qui créent le mouvement par déformation, proches des tissus organiques que l’on peut trouver dans la nature. Ces robots déformables ouvrent des perspectives en matière d’applications, de réduction des coûts de fabrication, de robustesse, de sécurité... Cela pourrait constituer une avancée majeure en robotique dans les années à venir.

Or le principal obstacle actuel, identifié par tous les états de l’art sur le sujet, est que les méthodes de conception, modélisation, contrôle et interaction utilisées en robotique ne sont pas adaptées : les déformations ne sont plus uniquement une perturbation autour d’un modèle rigide articulé classiquement utilisé en robotique, mais sont la caractéristique essentielle de ces robots.

C’est sur ce point que notre équipe propose une vision radicalement différente. Nous proposons d’intégrer une modélisation précise et temps-réel des déformations du robot, ainsi que de nouvelles approches inverses, permettant l’interaction avec son environnement ; ce qui constitue en soi un véritable défi... »

Mjolnir - Empowering computer tools

L'équipe Mjolnir (commune avec l'Université Lille 1*) est dirigée par Nicolas Roussel. Issue de l’équipe Mint, Mjolnir fait partie des équipes Inria abordant le thème de l’interaction et de la visualisation.

« Le domaine des Interactions Homme-Machine (IHM) est en constant mouvement. Différents problèmes et opportunités voient régulièrement le jour et il n'est pas toujours facile de distinguer les actualités des réelles nouveautés. Mjolnir propose de revenir vers les questions fondamentales qui ont longtemps été éclipsées par les changements technologiques, et de les revisiter dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui fait qu'un système interactif est perçu comme un outil ou comme un partenaire ? La conception des outils informatiques peut-elle supporter à la fois une utilisation transparente et analytique ? Pour aborder ces questions, nous proposons d'examiner les différentes façons d'améliorer le contrôle de l'homme et les capacités de perception ainsi que les moyens de soutenir le développement des capacités numériques. »

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

