Prix - ICIOT 2017

5/07/2017

Best paper de l’IEEE ICIOT 2017 pour les équipes Fun et Spirals

Philippe Merle et Christophe Gourdin, membres de l'équipe-projet Spirals du centre Inria de Lille, et Nathalie Mitton, responsable de l'équipe-projet Fun, ont reçu le prix du meilleur article lors de l'ICIOT 2017 de l'IEEE pour leur publication commune « Mobile Cloud Robotics as a Service with OCCIware » .

Deux équipes récompensées

Le deuxième Congrès international de l'IEEE consacré à l'Internet des objets (ICIOT 2017) s'est déroulé à Honolulu (Hawaï, États-Unis) du 25 au 30 juin. Il présente les technologies de pointe et les bonnes pratiques de l'Internet des objets, ainsi que les normes émergentes et les sujets de recherche qui pourraient dessiner les contours de son avenir.

Philippe Merle et Christophe Gourdin, respectivement chercheur et ingénieur au sein de l'équipe-projet Spirals*, et Nathalie Mitton, chercheuse au sein de l'équipe-projet Fun, ont reçu le prix du meilleur article lors de l'ICIOT 2017 de l'IEEE pour leur article intitulé « Mobile Cloud Robotics as a Service with OCCIware » .

À propos de l'IEEE

L'IEEE est l'association professionnelle la plus importante au monde dont le but est la promotion de l'innovation et de l'excellence technologique dans l'intérêt de l'humanité. L'IEEE et ses membres encouragent la communauté mondiale à innover en vue d'un avenir meilleur, grâce à leurs publications, conférences et normes technologiques fréquemment citées, ainsi qu'à leurs activités professionnelles et éducatives. L'IEEE est un « porte-parole » de confiance à l'échelle mondiale pour l'information en matière d'ingénierie, d'informatique et de technologie.

À propos de l'ICIOT 2017

Avec l'avancée rapide de l'Internet mobile, de l'informatique dématérialisée et des mégadonnées, l'Internet des objets (IoT) traditionnel centré sur les dispositifs évolue désormais vers une toute nouvelle ère appelée Internet of Things Services (IOTS). Dans cette ère, les capteurs et les autres types de dispositifs de détection, les réseaux, les plates-formes et outils câblés et sans fils, les moteurs de traitement/visualisation/analyse et d'intégration des données, et tous les autres composants de l'Internet des objets traditionnel sont interconnectés par l'intermédiaire de services innovants visant à valoriser les objets connectés, les personnes et les espaces Internet virtuels. Les techniques de développement des nouvelles applications IoT évoluent. Nous avons donc besoin d'une approche créative, de visions à long terme et de méthodologies innovantes pour faire face à cette évolution. Parrainé par Services Society, le deuxième Congrès international de l'IEEE consacré aux Internet of Things Services (IOTS 2017) a été organisé afin de poursuivre la promotion de la recherche et des innovations en matière d'applications à travers le monde.

* commune avec l’université de Lille − sciences et technologies, au sein de l’UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-université de Lille − sciences et technologies, CRIStAL.

Mots-clés : IEEE ICIOT Internet des objets Best paper Equipe-projet Spirals Equipe-projet Fun