Journée d'étude

Contrôle du renseignement : comment concilier surveillance et respect des droits de l'Homme ?

Organisée par le Grenoble Alpes Data Institute en partenariat avec Inria Grenoble Rhône-Alpes et le CESICE , cette journée d'étude portera sur "Contrôle du renseignement : comment concilier surveillance et respect des droits de l'Homme ?" Date : 14/11/2017

14/11/2017 Lieu : Montbonnot Saint Martin

Montbonnot Saint Martin Organisateur(s) : Grenoble Alpes Data Institute

L’objectif de cette journée est d’évaluer les différentes lois sur le renseignement adoptées par de nombreux pays au cours de ces dernières années (en commençant par les lois françaises) et d’examiner leur compatibilité avec les exigences européennes et internationales.

De façon plus générale, cette journée propose une réflexion sur l’équilibre entre la nécessité de protéger la sécurité nationale des États grâce, entre autres, au recours à des techniques de renseignement efficaces et la nécessité de soumettre les services de renseignement et la surveillance à un contrôle adéquat afin de respecter les droits de l’Homme et les impératifs de protection des données, de la vie privée et de l’État de droit.

L’événement est organisé par les professeurs Theodore Christakis (université Grenoble Alpes/Institut iniversitaire de France) et Serge Slama (université Grenoble Alpes), et par Claude Castelluccia, directeur de recherche Inria et responsable de l'équipe de recherche Privatics, dans le cadre du Work Package 5 “Data Governance, Data Protection and Privacy ” du Grenoble Alpes Data Institute .

Mots-clés : Privacy Data protection Législation Claude Castelluccia Privatics