Séminaire In'Tech

Vers une robotique cognitive ?

Inria Grenoble - Rhône-Alpes et le Pôle Grenoble Cognition, organisent une journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur le thème "Vers une robotique cognitive ?" , mardi 24 juin de 10h à 16h, à Inria Montbonnot. Date : 24/06/2014

24/06/2014 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateur(s) : Inria Grenoble - Rhône-Alpes partenaire Pôle Grenoble Cognition

De plus en plus d’applications de la robotique ont pour objectif d’assister, voire de substituer l’humain dans des tâches de la vie courante, la conduite automobile autonome, la prise de décision dans les marchés financiers, la recherche d’information sur internet ou l’aide à la mobilité pour des personnes à mobilité réduite, etc. Pour ce faire, on développe des systèmes robotiques dotés de capteurs/actionneurs avancés et ciblés, qui dépassent souvent les performances sensorielles des observateurs humains (vision infrarouge, miniaturisation, mesure d'assiette, time of light, etc). Cependant le constat est souvent décevant en comparaison des capacités des systèmes naturels humain ou animal. La redondance est la clef de la robustesse, la simplicité celle de l'efficacité.

Cette journée sera l’occasion de faire le point sur quelques systèmes robotiques innovants exploitant la connaissance du vivant ou s’en inspirant (bio-inspiré) pour définir des méthodes de mesures ou d'action simples et robustes. Elle sera également l'occasion de discuter des modèles issus des sciences cognitives qui permettraient d'augmenter l'adaptabilité et la robustesse des systèmes robotiques. Pouvons-nous lever des verrous technologiques avec l'apport des sciences cognitives qui permettrait d'amélioration des systèmes sans recourir à une surenchère d'information?

Format de la journée :

Interventions de nombreux professionnels du domaine

Des démonstrations de technologies et d'applications innovantes, réunies dans un showroom

Les séminaires In'Tech sont animés par le centre de recherche Inria Grenoble- Rhône-Alpes, ils ont pour vocation d'être un lieu de rencontre entre PME, industriels et chercheurs. Objectif : favoriser la veille technologique et l'échange d'informations entre les différents acteurs du développement des sciences et technologies de l'information de la région. une série de présentations, un temps d'échange et de discussion

un espace réservé à des sociétés ou laboratoires pour qu'ils présentent leur activité

Mots-clés : Inria Grenoble - Rhône-Alpes Pôle Grenoble cognition