Séminaire IN'Tech

Images 3D : acquisition, synthèse et visualisation

Le club de veille technologique IN'Tech accueille une journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur la thématique « Images 3D : acquisition, synthèse et visualisation », jeudi 14 octobre 2010, de 8h30 à 17h30, à l’Inria, à Montbonnot. Date : 14/10/2010

14/10/2010 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateur(s) : Inria Grenoble - Rhône-Alpes et Association GRILOG

Accueil : 8h30 - 9h00

Introduction de la journée

9h00

Par P.J. CREPIN, Pôle ORA et Philippe BROUN, Inria

Interventions plénières

9h20 - Perception visuelle tridimensionnelle chez l'homme

Pascal MAMASSIAN, Lab. Psychologie de la perception, Paris

La perception de l'espace et des formes tridimensionnelles (3D) chez l'homme repose sur l'utilisation de multiples indices présents dans les images rétiniennes. L'indice de disparité binoculaire est sans doute le plus connu et l'un des plus fiables mais d'autres indices portant sur le mouvement ou sur les ombres viennent compléter cet indice binoculaire surtout pour des grandes profondeurs. Cette intervention présentera certaines propriétés fondamentales de la perception 3D à partir de différents indices, ainsi que des résultats récents sur l'indice binoculaire et sur les interactions entre ces indices.

10h00 - Projet 3DLive : la prise de vue pour l'image 3D

Patrick DEFAY, Thalès Angénieux



3DLive est un projet collaboratif regroupant des partenaires industriels (Orange Labs, Thales Angénieux, Technicolor, Binocle, AMP, Grass Valley) et académiques (Inria, Institut Telecom), et a pour objectif la maîtrise de la captation, le traitement, et la transmission d'évènements culturels ou sportifs en direct et en 3D stéréoscopique. Chacun des partenaires représente le meilleur du savoir-faire couvrant une partie de ce processus, et apporte ses capacités en termes opérationnels ou en recherche et développement.

La présentation traitera de la partie captation, pour laquelle caméras, objectifs, supports robotisés de caméras (appelés « rigs ») et logiciel de mise en scène et de correction 3D temps réel doivent être spécialement développés pour la transmission d'un événement en 3D stéréoscopique.

Pause

10h30 - 10h50

Interventions plénières

10h50 - Correction de vidéo stéréoscopique et adaptation au dispositif d'affichage

Frédéric DEVERNAY, Inria

Un film stéréoscopique tourné avec une paire de caméras standard présente en général des défauts géométriques risquant de produire de la fatigue visuelle chez le spectateur. Nous examinerons différents facteurs de fatigue visuelle, et proposerons des solutions permettant de corriger les vidéos par un traitement numérique, afin de les rendre plus acceptables. D'autre part, l'analyse de la géométrie du dispositif de tournage et du dispositif d'affichage montre qu'une vidéo stéréoscopique est nécessairement produite pour un dispositif d'affichage donné (par exemple un écran de télévision 3D), et l'affichage du même film sur un autre dispositif (par exemple un écran de cinéma) risque de produire des déformations géométriques importantes et de causer de la fatigue visuelle. Nous proposons donc aussi des traitements permettant d'adapter la vidéo stéréoscopique au dispositif d'affichage, afin d'éviter la fatigue visuelle tout en conservant les proportions en profondeur de la scène.

11h30 - Projet Moov'3D : Un système miniaturisé pour les applications 3D

Anne GUERIN, GIPSA LAb, Grenoble

Le projet « Moov3D » est un projet sur 3 ans du pôle de compétitivité « Minalogic » regroupant des partenaires industriels : ST-Ericsson (porteur du projet), MicroOLED, VisioGloble, Pointcube et académiques : CEA-LETI-Lab ITUS, CNRS-GIPSA-lab. Ce projet pose la problématique de l'introduction de la 3D stéréoscopique dans le téléphone mobile, et se propose de résoudre les verrous technologiques afférents afin de fournir une plateforme de développement aux développeurs d'applications. Ainsi, le projet se propose de créer une plateforme de développement disposant de toutes les fonctions matérielles et logicielles requises pour capturer, traiter et visualiser de la 3D-relief' sur téléphone, ou autre équipement mobile. Cette plateforme sera utilisée pour développer effectivement des applications utilisant la 3D stéréoscopique, telles que l'enregistrement et la visualisation de contenu photo/vidéo stéréoscopique, et des applications de réalité virtuelle et réalité augmentée. L'objectif est que cette plateforme soit une référence grâce à sa puissance de traitement (jusqu'à de la haute-définition), sa connectivité aux divers systèmes de visualisation 3D existants (écran de salon ou lunette stéréoscopique pour les applications nomades), et son niveau en termes de qualité d'image en intégrant au mieux les éléments caractéristiques de notre perception visuelle.

12h00 - Vision 3D, stéréoscopie et IHM immersifs

Aléxis NEDELEC, ENIB

Après une introduction sur les facteurs perceptifs de reconstruction tridimensionnelle par le système visuel, cet exposé présentera les principes de la vision stéréoscopique, leur mise en œuvre dans les systèmes d'affichage stéréoscopique, les domaines d'applications de la stéréovision ainsi qu'une taxonomie des systèmes d'affichage 3D existants.

Déjeuner - Découverte des stands et sessions posters

12h40 - 14h15

4D View Solutions (Richard Broadbridge, co-fondateur et président de 4D Views - www.4dviews.com) 4D Views, de l'innovation dans la numérisation de scènes en 3D 4D Views fournit des solutions d'acquisition vidéo multi-caméra, permettant de numériser en 3 dimensions une scène réelle et dynamique en temps-réel. Les scans 3D produits par cette solution contiennent l'information de couleur de la scène numérisée ainsi que son information géométrique. Cette représentation permet ainsi l'observation en temps-réel de la scène sous de nouveaux angles de vue, autres que ceux fournis par les caméras la filmant. 4D Views vend ses solutions aux organismes de recherche publics et privés à l'international et offre des services de capture 3D au monde du film.

Visioglobe (M. Cédric Manzoni, M. Hector Briceño) VisioStreet, navigation interactive dans des villes en 3D sur téléphone mobile Dans un monde où les smartphones deviennent omniprésents et les utilisateurs ont besoin de rester connecté, nous proposons VisioStreet®; une application qui permet à l'utilisateur de naviguer au sein d'une ville en 3D.

L'application peut être utilisée en tant que citadin, touriste ou businessman afin de trouver des amis, des restaurants et bien plus.

La technologie peut aussi bien être utilisée en décors extérieur qu'en intérieur alors que de la publicité tempsréel et des réseaux sociaux sont directement intégrés aux données visuelles.

Binocle (Mr Sergi PUJADES) Caméra stéréoscopique : rig 3D La conférence portera sur la présentation des outils de tournage Binocle: le Brigger III (rig 3D) et le DisparityTagger. Le premier est un ensemble motorisé versatile qui permet de contrôler de façon précise et efficace la position des caméras. Cette position relative déterminera l'effet relief. Le deuxième outil permet de contrôler et corriger les flux stéréoscopiques en temps-réel. Le DisparityTagger incorpore des algorithmes issus d'un transfert technologique d'Inria Grenoble Rhône-Alpes.

Ces outils sont utilisés actuellement en tournage: dans le cinéma, par exemple sur le long-métrage «Derrière les Murs», ou dans le BroadCast, par exemple sur des matchs du «Tournoi des VI Nations» de Rugby.

BINOCLE développe et propose aux professionnels du cinéma, les outils de production et post-production les plus innovants, dédiés à la mise en scène en 3D. Société de production spécialisée dans la prise de vues et le traitement des images stéréoscopiques, Binocle 3D s'appuie sur une expertise forte dans le domaine de la prise de vues Cinématographiques et des technologies numériques

Thales Angégnieux (Mr Patrick DEFAY) Application de l'observation 3D au domaine de l'imagerie infrarouge Thales Angénieux est le fabricant mondialement reconnu de systèmes optiques et optroniques de haute technologie, spécialisé dans la conception et la fabrication de zooms pour le Cinéma et la télévision, pour la surveillance et la sécurité ainsi que dans les jumelles de vision nocturnes. Thales Angénieux est aujourd'hui leader Européen en vision nocturne, maitrisant les technologies d'intensification de lumière et de l'infrarouge. La capacité d'innovation de Thales Angénieux en fait aujourd'hui un acteur majeur du développement de la 3D.

POSTER 1

Un guide d'ondes pour 3D

Adrian Travis, Microsoft Corporation

POSTER 2

Estimation de la profondeur par analyse de netteté

Jérôme Dias(1), Gergely Papp(1), Stéphane Gétin(1), David Alleysson(2) ; (1) CEA, LETI, MINATEC (2) LPNC, Université de Grenoble

Echanges et groupes de travail

14h15

Pause

15h00

Clôture du séminaire

17h00

Synthèse de la journée en plénière

Conclusion : Pôle ORA et Grilog

