Seminaire IN'Tech

Green IT, Green by IT et Developpement Durable

Le club de veille technologique IN'Tech, animé pour Inria et l’association Grenoble Isère Logiciel (GRILOG), organise une demi-journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur les « Green IT », technologies et services informatiques intégrant des contraintes d’énergie et d’environnement dans leur conception, fonctionnement ou applications. Date : 8/06/2010

8/06/2010 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateur(s) : Inria Grenoble - Rhône-Alpes et Association GRILOG

Accueil à partir de 13h30

Ouverture

14h - 14h15

Par Philippe BROUN, Inria et James CROWLEY, Grenoble INP/GRILOG

Introduction

14h15 - 14h45

Par Laurent Lefèvre EPI RESO/Inria et Anne-Céline Lamballe DTI - Inria

Interventions plénières

14h45 TIC - le gaspillage inouïe

Jez Wain, system architect, Group Bull

La présentation donne un état des lieux des data-centres et indique les sources des principales inefficacité. Elle propose des pistes d'amélioration et quelques réflexions sur la difficulté de mesurer l'éfficacité d'une salle informatique.

15h15 Green Data Center

Frédéric Dulac, EOLAS

15h45 Introductions des démonstrations, rencontres et échanges

Démonstrations

16h Découverte des démonstrations, rencontres et échanges

Green IT (Frédéric Bordage, www.greenit.fr)Avec plus de 30 000 professionnels qui s'y connectent chaque mois, GreenIT.fr est le site de référence du Green IT et des TIC durables en France. Les contributeurs de GreenIT.fr sont tous des spécialistes du domaine qui partagent leurs réflexions et leurs découvertes avec les autres membres de ma communauté. Notre objectifs est d'accélérer la diffusion des connaissances sur le sujet pour aider les entreprises et les particuliers à réduire l'empreinte environnemential des technologies de l'information et de la communication.

La bureautique écoTIC et responsable (Laurent Alliod, DotRiver)DotRiver vous montrera comment il est possible de travailler dans de bonnes conditions avec des postes qui ont plus de 5 ans afin de prolonger la durée d'utilisation des PC et ainsi éviter les déchets informatiques. La solution éco innovante mise au point par DotRiver avec des logiciels open source, facilite le télé travail et permet de renforcer la sécurité des données sans mettre en place une architecture complexe. DotRiver est la seule société informatique à être soutenue par l'Ademe (Agence de l'Environnement et la Maitrise de l'Energie).

Energy efficiency for large scale Distributed Systems (A.C. Orgerie et M. Dias de Assuncao EPI RESO)Les systèmes distribués (grilles, nuages) représentent une fraction non négligeable et toujours croissante de la consommation mondiale d'électricité. Cette démonstration présente une infrastructure logicielle incluant des politiques énergétiques pour réguler et contrôler cette consommation sur une plateforme expérimentale de 150 noeuds dont la consommation électrique est mesurée en permanence. Les politiques énergétiques s'appuie sur l'extinction de noeuds inutilisés, l'agrégation et la prédiction de l'usage. L'environnement logiciel que nous avons développé nous permet également de voir en temps réel l'impact sur la consommation électrique des décisions prises par notre gestionnaire de ressources.

Interventions plénières

17h00 Le projet HOMES

Didier Pellegrin, Schneider Electric

HOMES (Habitat et bâtiment Optimisé pour la Maîtrise de l'énergie et les Services) définit de nouvelles architectures pour le contrôle et la distribution de l'énergie dans le bâtiment, intégrant des technologies innovantes de capteurs, de contrôle et de puissance, pour mettre sur le marché les produits et solutions nécessaires à une meilleure efficacité énergétique et permettre le développement de nouveaux services. La mise en œuvre de ce contrôle actif nécessite de multiples innovations : de nouvelles technologies (par exemple pour les capteurs, autonomes en énergie) ainsi qu'une une approche système pour les différentes fonctions du bâtiment, approche dans laquelle le logiciel tient une place importante.

17h30 Impacts de l'informatique : ressources, énergie, déchets ; que nous révèlent les analyses de cycle de vie ?

Francoise Berthoud (ECOINFO/CNRS)

L'énergie utilisée en phase d'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne représente qu'un des multiples aspects de l'ensemble des impacts de l'industrie électronique tout au long du cycle de vie de ces matériels. Je mettrai en lumière quelques résultats d'analyse de cycle de vie et montrerais pourquoi une démarche environnemental ne doit pas se limiter à la réduction de cette énergie consommée en phase d'usage.

Clôture du séminaire

18h00 - 18h15

Par Philippe Broun

Mots-clés : Green IT Inria Grenoble - Rhône-Alpes GRILOG Seminaire IN'Tech