Convergence cinéma et jeu vidéo : quels enjeux scientifiques et industriels ?

13h45 - 14h00

Introduction

Séminaire animé par Rémi Ronfard chercheur, équipe IMAGINE Inria, LJK

Depuis 2008, nous assistons à un changement majeur, le chiffre d’affaires mondial du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma. Si le jeu vidéo a réussi à rattraper le cinéma d’animation 3D en réalisme graphique, et même en réalisme d’animation (grâce à la capture de mouvements), il attend encore le chef d’œuvre qui lui donnera ses lettres de noblesse.

D’autre part, les tentatives d’intégrer l’univers du jeu vidéo dans le cinéma ne rencontrent pas toujours les succès artistique et commercial escomptés. Pourtant, les deux industries utilisent maintenant les mêmes outils et se heurtent aux mêmes difficultés scientifiques et techniques.

Au cours de ce séminaire, nous souhaitons mettre en avant des projets R&D qui s’attachent à rendre le jeu vidéo plus cinématographique, le cinéma plus interactif, et à développer de nouveaux outils communs aux deux filières. Quels sont les promesses et les enjeux spécifiques à ces deux secteurs importants de l’industrie numérique ?

14h00 - 14h30

Défis techniques et artistiques en mocap, comparés entre jeux vidéo et cinéma : 20 années d'expérience

Mocaplab, Rémi Brun

Au delà du partage des mêmes outils et d'objectifs voisins qui laissent entrevoir une convergence, le cinéma et le monde des jeux vidéo sont construits sur des bases culturelles assez éloignées et il en résulte un rapport à la mocap souvent très différent.

14h30 - 15h00

Présentation des outils de storytelling

Ubisoft, Farchad Bidgolirad

Présentation des outils développés au sein de la R&D de Ubisoft Motion Pictures pour les projets films et série TV, avec une approche globale pour le storytelling et la fabrication des images. La série « Lapins Crétins Invasion » nous servira de support pour la présentation.

15h00 - 16h00

De eBoard a xtranormal, les nouveaux outils de mise en scène et de storytelling

Hervé Lange & Marc Caro

Impensable il y a quelques années, la démocratisation de la création de films est en marche. Si elle s’adresse en premier lieu aux cinéastes, notamment indépendants, elle concerne en réalité l'ensemble des créateurs désireux de s'exprimer par l'image, expérimentés ou pas. Cet exposé récapitule l’expérience des auteurs à travers les outils qu'ils ont mis en place, met en évidence quelques défis majeurs observés, et donne des perspectives sur un futur qui s'annonce plus que passionnant.