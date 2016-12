Conférence

12ème Conférence Internationale sur le Génie Logiciel et les Méthodes Formelles

La 12ème édition de la conférence internationale sur le génie logiciel et les méthodes formelles aura lieu à Grenoble , du 1er au 5 septembre 2014 . Le but de la conférence est de regrouper chercheurs et industriels travaillant sur les méthodes formelles pour faciliter leur acceptation dans l'industrie du logiciel et encourager leur intégration dans les méthodes d'ingénierie. SEFM 2014 est organisée par Inria et sponsorisée par Grenoble INP, l'Université Joseph-Fourier, le LIG, et le CNRS. Date : 1/09/2014 au 5/09/2014

Organisateurs : Dimitra Giannakopoulou, Radu Mateescu, Gwen Salaün

Programme :

3 conférenciers invités :

Xavier Leroy : Formal proofs of code generation and verification tools

Joost-Pieter Kaoten : Model Checking Gigantic Markov Models

Patrice Godefroid : 500 Machine-Years of Software Model Checking and SMT Solving

Principaux sujets de la conférence :

Le programme de la conférence couvre une large variété de sujets tels que la correction des programmes, le test, l'analyse statique, la preuve de théorèmes, le model checking, et l'apprentissage d'automates. Le programme aborde aussi un large panel de systèmes tels que les systèmes basés composants, temps-réel, embarqués, adaptatifs, et multi-agents.

Workshops

5 Workshops internationaux seront attenants à SEFM 2014:

The 1 st workshop on Human-Oriented Formal Methods (HOFM 2014)

workshop on Human-Oriented Formal Methods (HOFM 2014) The 3 rd International symposium on Modelling and Knowledge Management applications: Systems and Domains (MoKMaSD 2014)

International symposium on Modelling and Knowledge Management applications: Systems and Domains (MoKMaSD 2014) The 8 th Software Certification (OpenCert 2014)

Software Certification (OpenCert 2014) The 1 st workshop on Safety and Formal Methods (SaFoMe 2014)

workshop on Safety and Formal Methods (SaFoMe 2014) The 4th workshop on Formal Methods in the Development of Software (WS-FMDS 2014).

Mots-clés : Équipe CONVECS Software Engineering Formal Methods INRIA Grenoble - Rhône-Alpes Grenoble