Fête de la Science

Sciences du numérique et idées reçues

Les 11 et 12 octobre, le centre de recherche Inria Grenoble Rhône-Alpes ouvre ses portes aux lycéens et lycéennes de l'Académie de Grenoble à l’occasion de la Fête de la Science.

Autour d’ateliers participatifs, nous vous proposerons cette année encore de tordre le cou à quelques idées reçues et de vous initier à la démarche scientifique. Date : 11/10/2018 au 12/10/2018

11/10/2018 au 12/10/2018 Lieu : Montbonnot Saint-Martin

Programme

3 parcours de 3 heures vous sont proposés pour cette édition 2018.

Ci-dessous les créneaux proposés ainsi que le détail des parcours :

Parcours A

Jouer à débattre sur l’Intelligence Artificielle : les transports

Durant 1h30 de jeu, nous vous proposons d'incarner les habitants d'une grande ville qui doivent résoudre, grâce à des solutions nouvelles, des problèmes liés aux transports et à la circulation des personnes de plus en plus importants.

Vous devrez choisir entre différentes solutions comprenant l'utilisation d'Intelligence Artificielle pour résoudre ces problèmes de pollution, d’embouteillages et d’accidents.

Mais quels sont les avantages et inconvénients des solutions proposées ? Quels en sont les impacts positifs et négatifs sur la vie quotidienne des habitants de la citée ?

Ce Jeu à débattre, conçu par l'Arbre des connaissances en partenariat avec Inria, permettra d’aborder et d’expliquer des aspects très concrets de l’Intelligence Artificielle, de sensibiliser aux impacts des sciences dans la société mais aussi d'éveiller l'esprit critique des élèves et de les initier au débat citoyen.

Créneaux disponibles : jeudi 11/10 de 9h à 12h, jeudi 11/10 de 14h à 17h, vendredi 12/10 de 9h à 12h

Parcours B

Sciences du numérique sans ordinateur

Trop souvent, lorsque l’on parle d’informatique, on pense à l’ordinateur utilisé comme outil. Pourtant, dans les entrailles de cette machine se cache un domaine scientifique très vaste, dont les ramifications dépassent largement l’ordinateur et son fonctionnement. Avec le projet "sciences manuelles du numérique", nous vous proposons d’explorer la science informatique en retirant l’ordinateur ! Découvrez l’algorithmique, au travers d’une série d’activités ludiques introduisant des notions fondamentales de l’informatique par le biais d’un support matériel quotidien, pour apprendre avec les mains.

Les mathémagiques

Les mathématiques c'est difficile, la magie aussi ? Ici on fait de la mathémagie, et c'est facile !

Quelle carte a été retournée ? A quel nombre pense cette personne en ce moment même ? Il suffit de savoir compter.

Avec un simple jeu de cartes, nous parlerons tour à tour de graphes, de la suite de Fibonacci, de codes de correction d'erreur, et nous ferons même de la télépathie !

Créneaux disponibles : jeudi 11/10 de 9h à 12h, jeudi 11/10 de 14h à 17h, vendredi 12/10 de 9h à 12h

Parcours C

Marcher avec Darwin

L'évolution est l'une des théories les mieux soutenues et les plus élégantes de toute la science.

Cependant, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des idées fausses à ce sujet. Comme disait D. Hull, "L'évolution est tellement simple que presque tous peuvent mal l'interpréter". Dans cet atelier nous expliquerons les concepts les plus basiques de l'évolution. Qu'est-ce que l'évolution ? Que représente un arbre phylogénétique ? Comment est-il construit ? Au travers d’un jeu, répondrons à ces questions et résoudrons un mystère!

Cryptologie

Un parcours semé d’énigmes cryptographiques qui permet d'aborder les notions d'algorithme de chiffrement et de déchiffrement ainsi que de découvrir la cryptanalyse et les connexions avec les mathématiques. Au programme donc, le chiffre de Vigenère, la machine de Jefferson et autres transpositions.

Créneaux disponibles : jeudi 11/10 de 9h à 12h, jeudi 11/10 de 14h à 17h, vendredi 12/10 de 9h à 12h

