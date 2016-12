Séminaire In'Tech

Les réseaux de neurones artificiels : Explosion des performances et des applications industrielles

Inria Grenoble - Rhône-Alpes s’associe aux Journées NeuroSTIC et organise une rencontre entre scientifiques et industriels sur le thème « Les Réseaux de neurones artificiels : explosion des performances et des applications industrielles ».De nombreuses applications industrielles seront présentées par des entreprises d’envergure internationale, des start-ups et des PME le jeudi 23 juin à partir de 11h ; sessions plénières et stands de technologies. Date : 23/06/2016 au 24/06/2016

23/06/2016 au 24/06/2016 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateur(s) : Inria Grenoble - Rhône-Alpes et GDR BioComp

Depuis l’avènement du Perceptron Multi-Couches (PMC) dans les années 80, le développement des algorithmes neuro-inspirés s’est largement propagé en Sciences Cognitives (psychologie, neurosciences computationnelles, mathématiques, etc.) et en informatique, ce qui a permis récemment d’atteindre le milieu industriel. Les descendants du Perceptron Multi-Couches tels que les Deep-Belief Networks (DBN) ou Convolutional Neural Networks (CNN) sont aujourd’hui très largement utilisés par Google ou Facebook (parmi bien d’autres) pour le traitement de données massives. Les développements actuels montrent que ces systèmes neuromorphiques surpassent les humains dans différents domaines applicatifs tels que la reconnaissance visuelle, la reconnaissance vocale, les drones, les véhicules autonomes, ou même les réseaux sociaux et le comportement des consommateurs (parmi bien d’autres). Ces applications n’en sont évidemment qu’à leur début et la victoire récente d’un réseau de neurones artificiels sur un humain au jeu de go (10170 combinaisons possibles) laisse imaginer le potentiel de développements de ces algorithmes au niveau computationnel dans les années à venir.

Néanmoins, si les capacités des systèmes neuromorphiques sont impressionnantes et en plein essor, d’importants développements industriels seront nécessaires pour les rendre accessibles au grand public. En effet, la limitation principale des systèmes neuromorphiques est liée au goulot d’étranglement de Turing-Von Neumann des ordinateurs classiques. Cette limitation des ordinateurs actuels implique des phases d’apprentissage de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour simuler le fonctionnement de quelques milliers de neurones.

L’objectif de cette conférence sera donc de montrer le potentiel d’applications des systèmes neuromorphiques (PMC, DBN, CNN, Spike Time Dependent Plasticity, Réseau de Kohonen, etc.) dans une perspective interdisciplinaire alliant informatique, neurosciences, psychologie cognitive, physique, électronique. Seront aussi présentées les pistes de recherche qui permettront de dépasser les limites des ordinateurs actuels (sériels-localistes) pour aller vers des systèmes neuromorphiques hardware parallèles et distribués.

Ces journées seront animées par Martial Mermillod, du Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition, Directeur adjoint de la SFR « Grenoble Cognition » (Université Grenoble Alpes), Benoit Miramond du Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT) à l'Université de Nice Sophia Antipolis et Vincent Gripon, Lab-STICC et Télécom Bretagne, Institut Mines-Télécom, et avec le soutien des GDR BioComp, ISIS, SoC/SiP et Robotique et le Consortium CVSTENE.

Les Séminaires In'Tech en Rhône-Alpes, ont pour vocation d'être un lieu de rencontre entre start-up, industriels et scientifiques. L’objectif de ces rencontres Inria Industrie est, pour un thème précis, d’identifier les tendances technologiques, de favoriser les échanges d'informations entre les différents acteurs de l'écosystème et de stimuler l’émergence de nouvelles collaborations. Journées NeuroSTIC : ces journées interdisciplinaires traitent des thématiques liées aux sciences cognitives et aux neurosciences computationnelles, à leur implantation efficace en logiciel et matériel et à l’utilisation de ces méthodes bio-inspirées dans les domaines du traitement de signal, de la reconnaissance, de la robotique, des systèmes embarqués et de l’intelligence artificielle.

Mots-clés : Rencontre Inria Industrie Inria Grenoble - Rhône-Alpes In'Tech