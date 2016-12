"20 ans de recherche et d'innovation en sciences du numérique"

Depuis sa création, Inria Grenoble Rhône-Alpes a contribué au développement des sciences du numérique pour la société avec les organismes, laboratoires et industriels partenaires. Quelques exemples : les standards du Web et les services en ligne, la fiabilité des calculs sur ordinateur et le calcul distribué jusqu’au cloud computing, la robotique, la modélisation pour la biologie, la santé, l’environnement et la météo ou le cinéma d’animation, les objets communicants et les performances des infrastructures réseaux, la fiabilité des logiciels et la sécurité des échanges de données, la réalité virtuelle et augmentée.

Avec 4 équipes de recherche en robotique, vision par ordinateur, bases de données et représentation de connaissances lors de sa création en 1992, le centre Inria s’est installé sur le site Inovallée de Montbonnot et à l’ENS à Lyon, en 1996. Vingt ans après, Inria Grenoble Rhône-Alpes compte 35 équipes de recherche localisées à Inovallée Montbonnot, sur le Campus de Grenoble, à l’ENS Lyon et sur le campus scientifique La Doua Villeurbanne.