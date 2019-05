Le risque de black-out est-il réel ?

Les conférences - débats "Comprendre et Agir", organisées par l'équipe de recherche STEEP, éclairent les questions de société pour agir sur notre monde.

Elles s’adressent à tous et toutes, citoyennes et citoyens, chercheurs et chercheuses, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé.

L’exposé de 30 à 45 minutes est suivi d’un débat avec le public.