Conférences - débats

Le mouvement des « communs » peut-il réactiver la démocratie ?

Comment le mouvement des "communs" peut-il réactiver la démocratie ? Tel sera le sujet de l'intervention de Christian Laval lors de la prochaine conférence-débat Comprendre et agir , organisée par l'équipe de recherche STEEP le 30 novembre prochain. Christian Laval est professeur de sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Il est l’auteur de nombreux ouvrages en économie, sur les communs et la démocratie. Date : 30/11/2017

30/11/2017 Lieu : Inria Grenoble Rhône-Alpes

Inria Grenoble Rhône-Alpes Intervenant(s) : Christian Laval

L’altermondialisme et l’écologie politique s’opposent à l’appropriation généralisée des espaces, des ressources, des connaissances. Les combats pour la « démocratie réelle », un peu partout dans le monde, dénoncent la confiscation des institutions politiques par les oligarchies partidaires, administratives et économiques. Une conjonction s’opère entre la résistance au capitalisme prédateur, la critique des formes politiques oligarchiques et autoritaires et la construction d’alternatives concrètes. Les luttes sociales et écologiques sont de plus en plus inséparables des recherches collectives et des expérimentations concernant les "communs". Qu’entend-on par le concept de "communs", terme issu de la longue histoire des pratiques coutumières et en quoi nous permet-il de réinventer aujourd’hui des institutions réellement démocratiques ?

Format de la conférence

11h15 : accueil ;

11h30 : conférence ;

12h15 : débat.

Les conférences - débats "Comprendre et agir" éclairent les questions de société pour agir sur notre monde. Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé. L’exposé de 30 à 45 minutes est suivi d’un débat avec le public.

