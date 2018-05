La linguistique expérimentale sur le web

Logiciel - Traitement des signaux

Créé au centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique il y a une dizaine d'années, OpenViBE est devenu l'un des principaux logiciels mondiaux pour le traitement des signaux encéphalographiques, la conception d'interfaces cerveau-ordinateur et la recherche en neurosciences temps-réel. L'outil arrivant à maturité et servant désormais à une vaste communauté d'utilisateurs, Inria souhaite inviter d'autres entités à devenir parties prenantes de son développement via la création d'un consortium à but non lucratif. Objectif : mettre en commun des ressources, financer le poste d'un ingénieur dédié et ainsi garantir la pérennité du logiciel.