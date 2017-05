Salon

L'industrie du futur : les innovations présentées au forum 5I

Le forum 5i (Innovation, Industrie, Inclusion, Investissement, International), porté par Grenoble Alpes Métropole, est un événement fort pour la création et le développement d’entreprises en Rhône-Alpes. Sa vitrine technologique présente des projets innovants issus des laboratoires de recherche Rhônalpins. Le thème de cette année 2017 porte sur "l'industrie du futur". Deux équipes Inria, Bipop et Convecs, participent à l'événement. Date : 1/06/2017

1/06/2017 Lieu : Centre de Congrès du World Trade Center Grenoble

Centre de Congrès du World Trade Center Grenoble Organisateur(s) : Grenoble Alpes Métropole

Deux innovations sont présentées :

Baseline : logiciel de simulation mécanique (équipe Bipop)

Le projet SICONOS développe un logiciel de simulation de mécanismes qui a la particularité de prendre en compte de manière robuste et efficace les phénomènes de contact, d’impact et de frottement. Ces phénomènes fortement non-linéaires et non-lisses sont extrêmement importants pour la conception et la réalisation des fonctionnalités des mécanismes simulés.

SICONOS est le seul logiciel capable de calculer la réponse dynamique d’un mécanisme 3D avec des jeux.

Cette approche unique se révèle utile pour la modélisation et la simulation de tous types de mécanismes notamment dans les domaines de l'industrie mécanique et des transports, de l'horlogerie et l'industrie de la mesure et de l'industrie géotechnique.

Conception robuste d'applications embarquées sur des réseaux d'automates programmables (équipe Convecs)

Le projet BLUESKY porte sur la conception rigoureuse d'automatismes répartis à base de contrôleurs logiques programmables em4 connectés en réseau. Les systèmes de ce type, appelés GALS (Globalement Asynchrones et Localement Synchrones) se retrouvent dans de nombreux domaines, comme les automatismes industriels et domestiques, le contrôle de procédés, les infrastructures, la supervision à distance, etc.

La répartition des contrôleurs induit de l'asynchronisme et du non-déterminisme, ce qui rend laborieuse la mise au point de ces automatismes. Le projet apporte une dimension formelle au cycle de développement en connectant l'atelier de conception em4 d'Innovista Sensors avec des outils de validation formelle, pour effectuer la vérification (boîte à outils CADP d'Inria) ou la génération de tests (outil Testium du laboratoire LCIS). Cette approche permet d'obtenir une assurance qualité sur le comportement des applications d'automatisme réparties avant leur déploiement effectif sur des réseaux de contrôleurs em4. Ce projet est présenté par l'équipe Convecs et la société Innovista Sensors.

