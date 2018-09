Portes ouvertes

Entrez dans le monde numérique avec la Journée LOGIN

Dans un monde où les citoyens et les médias se posent de nombreuses questions relatives au numérique et au développement de l'intelligence artificielle, il est indispensable que des instituts référents tels qu'Inria s'ouvrent et présentent la diversité et la richesse des recherches dans le domaine des sciences du numérique. La Journée LOGIN, gratuite et ouverte à tous, sera construite autour de 4 univers : Vivre, Construire, Échanger et Percevoir. Après avoir participé à la conférence de présentation de l'Institut et en particulier du Centre Inria Grenoble Rhône-Alpes, les invités pourront déambuler dans l'Espace Découverte(s) mais aussi échanger et débattre lors d'ateliers thématiques, sur inscription. Date : 27/11/2018

27/11/2018 Lieu : Maison MINATEC

Maison MINATEC Organisateurs : Inria Grenoble Rhône Alpes

Programme #InriaLogin2018

14h Accueil

14h30 Introduction

« La place d'Inria et ses recherches dans un monde toujours plus numérique et connecté »

par Patrick Gros, Directeur du Centre Inria Grenoble Rhône-Alpes

15h15 > 17h Déambulations dans l’Espace Découverte(S)

En libre accès ou visite guidée (toutes les 15min)

15h45 - 17h Ateliers débats thématiques - sur inscription, nombre de places limitées

1 « L’influence du numérique dans l’organisation de la société et des territoires »

2 « Les atouts du transfert et de l’innovation d’Inria et son rôle dans l’économie locale et nationale »

3 « Le rapport numérique/citoyen via la médiation et l’ouverture scientifique »

17h > 17h30 Cocktail

+ d’infos ? sophie.azzaro@inria.fr, 04 76 61 52 51

Comment s’y rendre ? 3 parvis Louis Néel à Grenoble (à proximité Gare SNCF) - tram B / Cité internationale

Localisation

