La conférence internationale ISSAC (The International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation) est une conférence majeure du domaine du calcul formel. ISSAC 2012 sera la 37e occurrence de la série, démarrée en 1966 et qui a lieu chaque année depuis 1981, alternativement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Date : 22/07/2012 au 25/07/2012

22/07/2012 au 25/07/2012 Lieu : Campus Université de Grenoble

Campus Université de Grenoble Intervenant(s) : Frits Beukers, Marie-Francoise Roy, Volker Strassen, Viktor Levandovskyy, Pascal Koiran, Seth Sullivant

La conférence s'organise autour de conférenciers invités, de tutoriels, de posters, de démonstrations logicielles, de présentations de partenaires industriels, avec en point central les présentations d'articles de recherche originaux.

Les thèmes de la conférence regroupent tous les domaines du calcul formel et symbolique.

Ceux-ci incluent sans s'y limiter :

Aspects algorithmiques (algèbre linéaire, polynomiale et différentielle exacte et symbolique ;Méthodes symboliques/numériques pour les séries et l'homotopie ;géométrie algorithmique ; théorie des groupes ; théorie des nombres ;élimination des quantificateurs ; logique ; sommes et récurrences ; intégration, EDO et EDP ; aspects théoriques et pratiques incluant la complexité algébrique et des techniques pour des cas particuliers importants ; etc.)

Aspects logiciels (génie logiciel pour les bibliothèques de calcul, structures de données ; calcul algébrique parallèle, distribué, haute-performance ;nouvelles architectures matérielle ; interfaces homme-machine ; bibliothèques numériques ; didacticiels ; outils de simulation et d'optimisation ; preuve automatique de théorèmes ; CAO ; différentiation automatique ; etc.)

Aspects pratiques (applications atteignant les limites actuelles du calcul ; nouvelles utilisations ; situations à large impact, en particulier en sciences du vivant, ingénierie, économie et finance, éducation, etc.)

Le choix des invités reflète l'investissement de la communauté dans les thématiques suivantes : le calcul haute-performance (Volker Strassen et l'algorithmique en l'algèbre linéaire), la modélisation et simulation, et plus particulièrement les forts liens entre calcul formel et bio-informatique (Seth Sullivant).

