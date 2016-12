HSB 2016, 5ème Conférence internationale de « Hybrid Systems Biology » (Biologie des systèmes hybride)

Conférence

HSB 2016, 5ème Conférence internationale de « Hybrid Systems Biology » (Biologie des systèmes hybrides) se tiendra à Grenoble les 20 et 21 octobre 2016. Date : 20/10/2016 au 21/10/2016

20/10/2016 au 21/10/2016 Lieu : 700 avenue Centrale - Domaine Universitaire 38401 St Martin d'Hères

La conférence internationale « Hybrid Systems Biology » (Biologie des Systèmes Hybride) est une série de conférences commencée en 2012 et focalisée sur la Biologie des Systèmes.

Les éditions précédentes se sont tenues à Newcastle Upon Tyne (UK), Taormina (IT), Vienna (AT) et Madrid (ES) en relation avec les conférences liées à l’informatique CONCUR, ECAL, CAV. Elle a gagné un intérêt croissant jusqu’à réunir en 2015 environ 40 participants et 2 invités internationalement reconnus, pendant 2 jours. Caractérisée à l’origine par une perspective informatique et de systèmes hybrides sur l’analyse des systèmes biologiques, elle a élargi ses thèmes en incluant notamment des contributions et des invités de la communauté des contrôles automatiques.

Cette année, la 5eme édition vise à renforcer les liens avec la théorie des contrôles et à s’ouvrir aux applications biomédicales et à l’expérimentation biologique. Les thèmes de le conférence seront l’analyse mathématique, la vérification, la modélisation, l’apprentissage et le contrôle des systèmes biologiques et des systèmes « biologie dans la boucle » (e.g. appareils biomédicales).

Une attention particulière sera mise sur la nature hybride des travaux, pas seulement au terme stricte de modélisation mathématique, mais aussi dans le sens beaucoup plus large d’interdisciplinarité des contributions et de conciliation de techniques propres à différentes disciplines.

La conférence sera organisée pendant deux jours, avec présentations orales d’environ 30 minutes. Il comprendra 3-4 présentations plénières et une session posters-démonstrations. Les contributions d’article feront l’objet d’un processus de révision entre pairs géré par un comité de programme d’environ 50 personnes.

En suivant une tradition bien établie, les soumissions acceptées pour présentation orale seront publiées sous forme d’actes de conférence dans la série Springer LNCS/LNBI.

Mots-clés : Inria Grenoble - Rhône-Alpes - HSB 2016 - Hybride - Système - Biologie