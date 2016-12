Inria partenaire de Grenoble Innovation Fair 2011

GIF11- GRENOBLE INNOVATION FAIR Les 20 et 21 octobre 2011 à Grenoble, les entreprises leaders de demain présenteront plus de 150 technologies innovantes.

Pour sa 3e édition, Grenoble Innovation Fair élargit le panorama des innovations émergentes et inédites européennes et accueillera 150 start-ups et laboratoires dans un espace d’exposition dédié au networking avec le monde industriel et aux démonstrations technologiques.

Organisé par les dispositifs grenoblois mutualisés GRAVIT – GRAIN – PETALE, cet événement international, unique en France, rassemblera pendant 2 jours, jeunes sociétés à fort potentiel de croissance, laboratoires de recherche, groupes industriels et PME innovantes.



Plus de 1500 participants sont attendus à GIF pour développer leur réseau d'innovation, identifier des opportunités de collaboration et découvrir des sources d'innovation insoupçonnées.