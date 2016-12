Conférences ISN

Géométrie numérique : du réel au virtuel

Pour accompagner l’enseignement de l’informatique au lycée, Inria Grenoble - Rhône-Alpes et l’Académie de Grenoble organisent des conférences à destination des enseignants de l'Académie. L’objectif est de faire découvrir et comprendre les recherches et applications de l’Informatique et des Sciences du Numérique et d'accompagner l’enseignement de la spécialité ISN en lycées. Date : 26/02/2014

26/02/2014 Lieu : Inria, Montbonnot

La numérisation permet, dans de nombreux domaines, de mieux visualiser, étudier, mesurer des objets ou des scènes du monde réel. Les modèles virtuels directement issus des appareils de numérisation sont cependant le plus souvent inutilisables en l'état, car non structurés. Ils nécessitent d'être transformés en modèles virtuels de plus haut niveau, compréhensibles par une personne et pas seulement une machine.

C'est l'objet de la géométrie numérique, une discipline récente à l'intersection des sciences mathématiques et informatiques. Dans cette présentation, après avoir rappelé ce contexte général, je détaillerai quelques exemples concrets d'application de la géométrie numérique.

Franck Hétroy, Enseignant-chercheur, Université de Grenoble

Mots-clés : Académie de Grenoble Franck Hétroy Education numérique